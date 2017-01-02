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Под Молодечно столкнулись четыре автомобиля, один из водителей погиб

03.01.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Масштабная авария произошла сегодня на трассе Минск-Молодечно-Нарочь, в результате столкновения трех автомобилей и молоковоза один человек погиб, еще трое были доставлены в больницу.

Столкновение автомобилей со смертельным исходом на радио Sputnik Беларусь прокомментировала  официальный представитель Следственного комитета Минской области Татьяна Белоног.

"Молодеченским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначен ряд экспертиз", — сообщила собеседница Sputnik.

ДТП случилось утром на трассе Минск-Молодечно. Автомобиль Citroen, ехавший по направлению к Минску, остановился перед поворотом налево, чтобы пропустить два встречных автомобиля. Пока водитель иномарки пропускал других, в его машину сзади врезался молоковоз.

Легковой автомобиль отбросило в сторону, а грузовой выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Газелью", которая в результате съехала с проезжей части в кювет. В результате происшествия 35-летний водитель автомобиля "ГАЗ" скончался на месте, трое пассажиров были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя в ДТП с участием нескольких автомобилей и молоковоза.

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