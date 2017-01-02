В январе Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжит популярную у минчан акцию "День скидок", к постоянным участникам в этом месяце присоединится универмаг "Вильнюс-1". Скидки на непродовольственные товары в различных торговых организациях столицы составят от 15 до 20 процентов.

Подробный календарь январских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.