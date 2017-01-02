|
"Дни скидок" в январе: календарь распродаж в универмагах Минска
03.01.2017 18:40 — Разное | Sputnik Беларусь
В январе
Подробный календарь январских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в январе 2017 года – в инфографике Sputnik.
|
Архив (Разное)
Комментарии