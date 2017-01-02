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Минское "Динамо" сыграет с лидером КХЛ. Мультимедийный онлайн TUT!

03.01.2017 18:47 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня первый матч в 2017 году. На родном льду «зубры» встретятся с главным фаворитом нынешнего сезона — питерским СКА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Команда из Санкт-Петербурга блестяще проводит этого год. Имея в своем составе ряд игроков сборной России, СКА в 43 матчах потерпело лишь 8 поражений.

Один раз в этом сезоне «Динамо» уже играло с командой Олега Знарка. Тот матча в Санкт-Петербурге завершился победой СКА со счетом 6:2.

Отметим, что в КХЛ минчане одержали пять побед подряд, а СКА две последние встречи проиграл.


 Динамо-Минск

0−0

 СКА
 

 

  

 

  

 

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.30.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проведет сегодня первый матч в 2017 году. На родном льду "зубры" встретятся с главным фаворитом нынешнего сезона - питерским СКА.

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