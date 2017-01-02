В интервью журналу «Биатлон» трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева расскзала об открытии собственного магазина и разработки коллекции одежды.

— Когда вы взяли паузу в спортивных выступлениях, наверняка появилось больше свободного времени. Почему предпочтение было отдано именно разработке коллекции одежды, а не, к примеру, пению, как у чешки Габриэлы Соукаловой, или вязанию, как у вашей подруги по команде Надежды Скардино?

— Мне всегда нравилось что-то придумывать и развивать свои креативные идеи. Родители-архитекторы с детства привили любовь к творчеству, поэтому неудивительно, что мне интересна и близка тема дизайна. Дизайна в его широком смысле. Почему сейчас выбор пал именно на дизайн одежды? Наверное, потому, что именно такая коллекция смогла стать своеобразным подарком для болельщиков, которые успели соскучиться по моим выступлениям. Хотелось добавить к спортивной форме, в которой я провожу большую часть времени, какую-то изюминку — свою индивидуальную черту. Кроме того, мне было важно создать что-то такое, что смогло бы дополнительно мотивировать людей на занятия спортом, на какие-то свои личные маленькие рекорды. Очень надеюсь, что, надев майку с моим изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку. И я была бы очень горда и счастлива, если бы приобретение маленького спортивного аксессуара для кого-то стало бы началом ежедневного спортивного ритуала, утренних пробежек, а может, и большого спортивного пути. Занятия спортом становятся приятнее, если на тебе надето то, в чем ты чувствуешь себя увереннее.

— Проходили ли вы специальное обучение, вам кто-то помогал или вся коллекция — результат только вашей творческой фантазии? Что вас вдохновляло во время создания одежды, как приходили идеи?

— Я не проходила специального обучения, но, минимально владея необходимыми компьютерными программами, имею представление, каким образом можно достичь желаемого результата. В какой-то мере это помогло донести свои задумки до дизайнеров, которые приглашались для реализации этого проекта. Они и развили идеи, профессионально подойдя к делу и предложив свое видение. При создании коллекции меня вдохновляла мысль о том, что я смогу использовать в качестве экипировки на своих тренировках что-то, созданное мной самой. И что смогу увидеть своих болельщиков на трибунах в яркой майке или шапке с биатлонным принтом. Вдохновляла любовь к биатлону и к спортивному стилю. Хочу отметить, что далеко не все идеи были реализованы в представленной в «Раубичах» коллекции. Так что публику ждет еще много интересного: такого, что с удовольствием буду носить сама.

— Дарья, вас можно назвать начинающим модельером. С какими трудностями вы столкнулись в новом для себя занятии? Что можете посоветовать начинающему модельеру? Какие подводные камни существуют в этом деле? Поделитесь опытом…

— Модельер — это все же специалист по изготовлению моделей одежды. По крайней мере, я так понимаю. Мои неспортивные проекты — это, скорее, отношение к жизни и к людям. Я так вижу, так чувствую. Так понимаю и вот таким образом транслирую.

По поводу советов. Знаете… легко советовать… Я могу сказать здесь одно. Вокруг много талантливых прекрасных людей. Но многие постоянно ждут каких-то идеальных условий. Не знаю, погоды безветренной, обстоятельств, расположения звезд, вдохновения. Но это же отговорки! Потому что не существует никаких идеальных условий и никогда не наступит лучшее время, чтобы начать. Если ты хочешь, ты берешь и пробуешь — ищешь возможности и меняешься сам. Да, будут ошибки и сложности. Но так ведь всегда в пути. Это такие прописные истины. Если вы чем-то увлечены, идите к своей благородной цели прямо сегодня!

Многое из того, с чем я столкнулась, разрабатывая эту первую пробную коллекцию, стало для меня полной неожиданностью. Процесс занял гораздо больше времени, сил, согласований, чем я предполагала. Или вот пример: футболка в моей голове, на экране ноутбука и в производстве — это из серии «ожидание — реальность». Потому что есть представление и макет, а есть ткань, способы нанесения принтов, лекала, сроки и еще 1000 нюансов.

Но это меня не пугает. Это совершенно новый опыт. Я рада, что начала. Рада, что могу развиваться сама, придумывать, и, если кому-то придутся по душе мои идеи и их реализация, я буду очень счастлива. Потому что мы, правда, очень старались. И я знаю, что все вещи качественные, хорошо сделаны и произведены в Беларуси.

— В умах большинства людей дизайнер или модельер — это человек, который неустанно сидит за швейной машинкой, изредка прерываясь на кофе-паузу. Сколько времени ушло у вас на создание коллекции? Опишите поэтапно ваш творческий процесс.

— Важно отметить, что я не одна трудилась над созданием коллекции. В любом новом деле важны идея, точное понимание того, что хочется получить в итоге, мотивация, импульс для развития и единомышленники, готовые с интересом включаться в процесс. И с единомышленниками мне очень повезло. Марта Скавинская — одна из ключевых здесь фигур. Мы вместе реализовали уже не один проект и сегодня принялись за новый вызов. Радует, что мои творческие идеи находят отклик в душах моих друзей, и вместе мы беремся менять мир к лучшему. Касаемо коллекции, да и остальных начинаний — самое главное, что весь процесс очень интересен. А швейная машинка — это, безусловно, важно, но это, можно сказать, уже финишная прямая. А до нее нужно проделать большой объем подготовительных работ. Несколько процессов у нас шло параллельно. Даже в дизайне… К примеру, логотип бренда и дизайн продукции разрабатывали одновременно в разных уголках Минска. Я старалась пристально следить за всем, согласовывала каждый элемент, все цвета и оттенки, смотрела предварительную печать. Кроме творческих и приятных хлопот, хватало, конечно, и не таких приятных, но необходимых… Это бумажные заботы, поиск подрядчиков, отслеживание качества готовых вещей. Здесь важно все суметь скоординировать, организовать так, чтобы одно не задерживало другое. В сумме на создание коллекции мы потратили три месяца. И это было отличное время без выходных. Мы презентовали одежду в «Раубичах» на «Гонке легенд» 18 сентября. Она стартовала в 10. Так вот в пять утра команда была еще на фабрике и работала под девизом: «Сон — это для слабаков».

— Коллекция одежды была презентована во время «Гонки легенд» в сентябре в «Раубичах». Многие ваши поклонники успели приобрести понравившиеся вещи. А как быть тем, кто не смог приехать на биатлонный фестиваль? В каких магазинах можно выбрать футболку или поло вашего дизайна?

— Всю одежду можно хорошенько рассмотреть и купить в интернет-магазине, который мы открыли буквально на днях. Его адрес www.shop.daryadomracheva.by . К слову, моделями для каталога выступили мои болельщики — настоящие любители биатлона. Мы осуществляем доставку по всей Беларуси, а также в любую точку мира.

— На протяжении долгого времени вы находились не в Беларуси, наверняка обращали внимание на то, как одеваются люди. Чем «модные» вкусы белорусов отличаются, скажем, от западноевропейских? Какой стиль одежды предпочитаете вы сами вне соревновательной деятельности?

— Все люди разные. И одеваются по-разному. Это прекрасно. У нас есть интернет, и за всеми трендами мы следим в режиме реального времени. Но белорусы, как мне кажется, несколько консервативны. Видно, что жители нашей страны следят за внешним видом и стремятся выглядеть опрятно. Но меня радует, что все больше ярких элементов и интересных смелых идей в одежде людей можно заметить на улицах города. Я же вне соревнований предпочитаю стиль casual, но при подходящем случае очень люблю наряжаться и в платья.

— Намерены ли вы продолжить свое хобби? Можно ли поклонникам ожидать вашей новой коллекции одежды?

— Да, конечно. Коллекция получит свое развитие. Уже много новых идей.

— Разработка коллекции одежды — не первое ваше дизайнерское начинание. В начале года вы представили публике собственный проект лыжных палок. Какие еще дизайнерские продукты от Дарьи Домрачевой вполне могут появиться у ваших поклонников?

— Кроме палок и коллекции одежды, во время своего соревновательного перерыва я подготовила новый дизайн фитнес-трека Уле-Эйнара Бьорндалена. Идеи часто приходят в дороге, и первый эскиз трека создавался на телефоне по пути из Осло в Минск. А так как переездов в этом году предстоит много, можно рассчитывать и на новые дизайнерские идеи. Начало положено, поживем — увидим. Но в любом случае сейчас я намерена концентрироваться на выступлениях, а любые творческие начинания, если на них останется время, буду использовать в качестве релаксации.

Что сколько стоит в магазине Дарьи Домрачевой

Футболки — 25 рублей.

Поло — 35 рублей.

Толстовки — 95 рублей.

Шапки — 18 рублей.

Повязки — 13 рублей.

Бафы — 15 рублей.

Детские футболки — 15 рублей.

Детские поло — 20 рублей.

Рюкзаки — 16 рублей.

Детские рюкзаки — 11 рублей.

Кружки — 8 рублей.

Магниты — 3,5−5 рублей.

Блокноты — 4 рубля.

Наклейки — 2 рубля.

Журнал «Биатлон» можно приобрести в интернет-магазине «Белорусского клуба биатлона» .