Совмин принял постановление № 1113 от 29 декабря 2016 года. Документом регламентировано, сколько квадратных метров жилья планируют построить в 2017 году, сколько многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия и в каких объемах банки будут выдавать кредиты на строительство недвижимости.

Всего в стране в этом году хотят построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Из них больше всего в Минской области — 972 тысячи. Меньше всего новоселов будет в Витебской области — там построят всего 251 тысячу квадратных метров. В столице планируют возвести 644 тысячи «квадратов».

Согласно документу, облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Поправить свои жилищные условия смогут в этом году и нуждающиеся, заселившись в государственное арендное жилье. Правда, из запланированных по стране 114 тысяч арендных «квадратов» в столице построят лишь 7 тысяч.

Почти 4,4 тысячи многодетных семей планируют направить на строительство жилья, больше всего в Минской области — 1186 семей.