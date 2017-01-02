﻿ В этом году должны построить 3,5 миллиона "квадратов" жилья. Больше всего - в Минской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В этом году должны построить 3,5 миллиона "квадратов" жилья. Больше всего - в Минской области

03.01.2017 18:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совмин принял постановление № 1113 от 29 декабря 2016 года. Документом регламентировано, сколько квадратных метров жилья планируют построить в 2017 году, сколько многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия и в каких объемах банки будут выдавать кредиты на строительство недвижимости.

Всего в стране в этом году хотят построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Из них больше всего в Минской области — 972 тысячи. Меньше всего новоселов будет в Витебской области — там построят всего 251 тысячу квадратных метров. В столице планируют возвести 644 тысячи «квадратов».

Согласно документу, облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Поправить свои жилищные условия смогут в этом году и нуждающиеся, заселившись в государственное арендное жилье. Правда, из запланированных по стране 114 тысяч арендных «квадратов» в столице построят лишь 7 тысяч.

Почти 4,4 тысячи многодетных семей планируют направить на строительство жилья, больше всего в Минской области — 1186 семей.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Дни скидок" в январе: календарь распродаж в универмагах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика