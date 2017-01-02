|
В этом году должны построить 3,5 миллиона "квадратов" жилья. Больше всего - в Минской области
Совмин принял
Всего в стране в этом году хотят построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Из них больше всего в Минской области — 972 тысячи. Меньше всего новоселов будет в Витебской области — там построят всего 251 тысячу квадратных метров. В столице планируют возвести 644 тысячи «квадратов».
Согласно документу, облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.
Поправить свои жилищные условия смогут в этом году и нуждающиеся, заселившись в государственное арендное жилье. Правда, из запланированных по стране 114 тысяч арендных «квадратов» в столице построят лишь 7 тысяч.
Почти 4,4 тысячи многодетных семей планируют направить на строительство жилья, больше всего в Минской области — 1186 семей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице построят 644 тысячи квадратных метров.
|
Архив (Разное)
Комментарии