Вьетнамские медики извлекли из живота 54-летнего пациента хирургический инструмент, предположительно забытый во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает местное издание Tuoi Tre News .



Фото: Vietnam News Agency

Пациент по имени Ма Ван Нят (Ma Văn Nhật) попал в дорожно-транспортное происшествие в декабре 2016 года и пришел в больницу на осмотр. УЗИ показало, что в его кишечнике находится нечто постороннее, а рентген помог опознать предмет, похожий на ножницы.

Мужчина рассказал, что последнее хирургическое вмешательство он перенес в 1998 году, после этого никаких операций с ним не проводили. Предположительно, инструмент забыли именно тогда — 18 лет назад.



Фото: Cast-Iron and Steel Hospital / tuoitrenews.vn

Предмет находился на левой стороне живота, рядом с толстой кишкой. Ручки заржавели, инструмент прилип к некоторым органам. Все эти годы Ма Ван Нят не жаловался на здоровье и не посещал врачей. Правда, в последнее время он чувствовал боль в животе и принимал обезболивающие.

31 декабря хирурги госпиталя Вьет Дук в Ханое извлекли из тела мужчины инструмент длиной 15 сантиметров. Операция продлилась около трех часов. Вьетнамские СМИ сообщают, что это были ножницы. Однако судя по фотографиям, лезвий у предмета не было. Вероятно, в его животе оставили хирургический зажим.



Фото: Bao Tin tuc / vnexpress.net

Министерство здравоохранения Вьетнама потребовало объяснений от госпиталя Бак Кан — учреждения, где мужчине сделали операцию 18 лет назад. Правда, вьетнамские медики сомневаются, что виноватых получится найти, так как истории болезни пациентов хранятся только 15 лет.

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