В прошлом году в Минске введено в эксплуатацию шесть проблемных домов. В перечне долгостроев столицы осталось еще несколько объектов, которые планируется сдать в первом квартале 2017 года.

Какие объекты будут строить в столице в этом году, рассказал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

— Дмитрий Васильевич, итоги 2016-го вы окончательно подведете ближе к концу января, но, наверное, уже сегодня предварительные показатели известны. И главный из них — по строительству жилья. Плановое задание выполним?

— Без сомнения, и в столице прибавится 735 тысяч жилых квадратных метров. Для нуждающихся возведем примерно 200−210 тысяч, для многодетных — 54,2 тысячи при задании 51,4. Для граждан, строящихся с господдержкой, — 112 тысяч при задании 97 тысяч. В 2016-м введены шесть так называемых проблемных домов. Это ЖСПК «Штурмовой» на улице Основателей, многоэтажка на Острошицкой (ЖСПК «Айвенго плюс»), жилые объекты, заказчиками по которым выступали НОК, МГЖХ, компания «Карпович». На днях сдан дом № 17 на улице Киселева, который продолжительное время не достраивали в связи с судебными разбирательствами с прежним заказчиком. Надеюсь, в ближайшие дни из перечня долгостроев уйдет и высотка в границах Орловской — Сморговского тракта (заказчик «Белкоммунстроймонтаж»). В списке проблемных остаются еще три дома со сверхнормативными сроками строительства: на Маяковского («Лада ОМС-инжениринг»), в квартале Быховская — Воронянского («Промекс»), в жилом районе Лебяжий («ОлимпикГолд»), который мы отнесли к проблемным, учитывая, что там два раза менялся подрядчик и строительство не велось несколько месяцев.

Эти три объекта надеемся ввести в I квартале 2017-го. На особый контроль взяты еще три дома: на Кольцова — Логойском тракте («Фрелиэйсэксим»), Притыцкого — Глебки («Триумфстрой») и на проспекте Дзержинского («Датч Стар»). Там превышены нормативные сроки строительства, но я бы не называл такие многоэтажки по-настоящему проблемными. Однако пристальное внимание к ним не помешает. В этом году предполагается, что государственные и частные заказчики построят примерно одинаковое количество жилья. Раньше доля коммерческих новостроек была выше. Всего же план по вводу жилья на 2017 год — 644 тысячи квадратных метров.

— Будут ли появляться в ближайшее время новые арендные дома?

— В этом году арендные квартиры сданы в домах № 70 и 72 на улице Солтыса. Для своих сотрудников такое жилье в «Магистре» построило ОАО «Пеленг». Думаю, в ближайшие дни получим последние заключения, необходимые для ввода в эксплуатацию части дома № 19 на улице Осипенко, где после реконструкции разместится государственное жилье коммерческого найма. Что касается планов на 2017 год, то началось возведение двух арендных домов в Центральном районе на улице Выготского. Одну десятиэтажку там введут в будущем году, вторую — в начале 2018-го.

— Недавно утвердили Инвестиционную программу Минска на 2017 год. Какие интересные и нужные горожанам объекты построят в ближайшее время в столице?

— Без малого пятую часть всех бюджетных инвестиций направят на строительство третьей линии метрополитена. Из знаковых объектов — стадион «Динамо», реконструкцию которого предстоит завершить к концу 2017-го, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, здание Верховного суда Республики Беларусь.