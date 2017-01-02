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Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi
03.01.2017 19:15 — Разное | Ежедневник
techeblog.com
Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его концепция.
Для этого он вместе с украинским 3D-модельером объединили Apple и Audi в совместный грузовик.
Совместное транспортное средство могло бы выглядеть так, как на этих фотографиях, размещенных на ресурсе
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Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его...
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