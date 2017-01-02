﻿ Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi. 21.by
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Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

03.01.2017 19:15 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

techeblog.com

Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его концепция.

Для этого он вместе с украинским  3D-модельером объединили  Apple и Audi в совместный грузовик.

Совместное транспортное средство могло бы выглядеть так, как на этих фотографиях, размещенных на ресурсе Techeblog.com.   

Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

Белорусский дизайнер представил, как выглядел бы совместный электрогрузовик от Apple и Audi

 
 
Ссылка на источник 21
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Компания Apple пока не создала своего электромобиля. Но это не помешало дизайнеру из Беларуси Артему Смирнову предложить свое видение, как могла бы выглядеть его...

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