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Латыши просят вернуть обязательный призыв в армию
03.01.2017 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Петиция за возвращение обязательного призыва в латвийскую армию появилась на местном портале общественных инициатив, передает во вторник
Авторы обращения считают, что восстановление обязательной службы необходимо для развития обороноспособности страны.
"Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять третью статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку", — говорится в петиции.
Обращение содержит просьбу установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти службу в Вооруженных силах страны.
Авторы петиции отметили, что в ходе службы военнослужащим должна выплачиваться средняя зарплата, кроме того за ушедшим в армию должно сохраняться рабочее место, а также обеспечиваться другие социальные гарантии. Если мужчина не может служить по состоянию здоровья, он должен пройти индивидуальную подготовку, считают авторы обращения.
В случае если петиция наберет десять тысяч подписей, то она будет направлена для рассмотрения в Сейм страны.
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Авторы петиции предусмотрели вариант прохождения службы даже для тех, кто по состоянию здоровья не может быть военнообязанным.
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