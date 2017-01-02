МИНСК, 3 янв — Sputnik. Петиция за возвращение обязательного призыва в латвийскую армию появилась на местном портале общественных инициатив, передает во вторник Sputnik Латвия .

Авторы обращения считают, что восстановление обязательной службы необходимо для развития обороноспособности страны.

"Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять третью статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку", — говорится в петиции.

Обращение содержит просьбу установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти службу в Вооруженных силах страны.

Авторы петиции отметили, что в ходе службы военнослужащим должна выплачиваться средняя зарплата, кроме того за ушедшим в армию должно сохраняться рабочее место, а также обеспечиваться другие социальные гарантии. Если мужчина не может служить по состоянию здоровья, он должен пройти индивидуальную подготовку, считают авторы обращения.

В случае если петиция наберет десять тысяч подписей, то она будет направлена для рассмотрения в Сейм страны.