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В Сибири директор «дочки» МТЗ увел у белорусского завода свыше 150 миллионов российских рублей

03.01.2017 20:21 — Разное | Ежедневник  
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В Сибири директор «дочки» МТЗ увел у белорусского завода свыше 150 миллионов российских рублей

belarusmtz.ru

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении директором продавца сельхозтехники Торговый дом «МТЗ-Сибирь» свыше 154 млн российских рублей.

Как сообщил «Коммерсанту» официальный представитель облпрокуратуры Дмитрий Лямкин, генеральному директору ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь» Антону Бурому инкриминируется растрата (ст. 160 УК РФ) и покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159).

По версии следствия, предприниматель путем отчуждения в пользу подконтрольных ему коммерческих фирм похитил тракторы «Беларус», запасных частей к ним, а также денежных средств ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь», единственным учредителем которого является ОАО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь). В результате таких действий торговому дому причинен ущерб на сумму свыше 154 млн росс. рублей.

Второй эпизод дела касался попытки хищения из госбюджета более 58 млн росс. рублей  под видом возмещение НДС Как указывается в материалах следственных органов, бухгалтер ООО по указанию главы компании предоставил в налоговую инспекцию сведения о неосуществленных экспортных сделках. Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Новосибирска.

 
 
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Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении директором продавца сельхозтехники Торговый дом «МТЗ-Сибирь» свыше 154 млн российских рублей.

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