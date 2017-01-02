

kickstarter.com

Белорусский студент, начавший два года назад создавать автономную подзарядку для смартфонов, собрал на краунфандинговой площадке kickstarter необходимый объем ресурсов и обещает вывести продукт на рынок в мае текущего года.

Гаджет HandEnergy, который позволяет заряжать смартфоны без подключения к электросети, гомельчанин Михаил Вага начал создавать в 17-летнем возрасте. В прошлом году для продолжения работы над ним и для запуска устройства в серию, он разместил заявку на краудфандинговой площадке kickstarter. Заявленная сумма сбора составляла 50 тыс. евро, но инвесторы выделили на него в установленный срок большую сумму – свыше 71 тыс. евро. В итоге проекту дан зеленый свет. Сейчас HandEnergy можно заказать за 69−119 евро, доставить его обещают ориентировочно в мае 2017 года.

Гаджет под названием HandEnergy полагается вращать, держа в руке. Он объединяет в себе функции тренажера и зарядного устройства, вырабатывая электричество из мускульной энергии. Через USB к нему можно подключить смартфон и пополнить заряд батареи в экстренной ситуации.