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Белорусский стартапер обещает клиентам автономную подзарядку к смартфонам к маю 2017 года
03.01.2017 21:24 — Разное | Ежедневник
kickstarter.com
Белорусский студент, начавший два года назад создавать автономную подзарядку для смартфонов, собрал на краунфандинговой площадке kickstarter необходимый объем ресурсов и обещает вывести продукт на рынок в мае текущего года.
Гаджет HandEnergy, который позволяет заряжать смартфоны без подключения к электросети, гомельчанин Михаил Вага начал создавать в 17-летнем возрасте. В прошлом году для продолжения работы над ним и для запуска устройства в серию, он разместил заявку на краудфандинговой площадке
Гаджет под названием HandEnergy полагается вращать, держа в руке. Он объединяет в себе функции тренажера и зарядного устройства, вырабатывая электричество из мускульной энергии. Через USB к нему можно подключить смартфон и пополнить заряд батареи в экстренной ситуации.
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Белорусский студент, начавший два года назад создавать автономную подзарядку для смартфонов, собрал на краунфандинговой площадке kickstarter необходимый объем...
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