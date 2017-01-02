Второй бомбардир нынешнего чемпионата Беларуси и еще 4 хоккеиста экстралиги сыграют за команду Александра Лукашенко на XIII Рождественском международном турнире среди любителей.



Фото: sportclub.by

Как сообщает официальный сайт Президентского спортивного клуба, в заявке белорусской команды значатся нападающий минской «Юности» Даниэль Корсо, форварды солигорского «Шахтера» Андрей Михалев и Ярослав Чуприс, нападающий гродненского «Немана» Вячеслав Лисичкин и защитник «Шахтера» Александр Рядинский. Кроме того, до конца ноября в нынешнем сезоне за новополоцкий «Химик» играл Сергей Заделенов, который чуть более месяца назад объявил о завершении профессиональной карьеры.

38-летний Даниэль Корсо с 40 (13+27) результативными баллами в 20 матчах занимает 2-е место в списке бомбардиров белорусской экстралиги.

36-летний Вячеслав Лисичкин с 25 (10+15) очками в 28 поединках является пятым по результативности в гродненском «Немане» и входит в топ-15 бомбардиров всей лиги.

38-летний Андрей Михалев с 23 (13+10) очками является лучшим снайпером и третьим бомбардиром солигорского «Шахтера».

35-летний Ярослав Чуприс с 22 (8+14) баллами в 17 играх занимает 4-е место среди самых результативных игроков «Шахтера».

38-летний защитник Александр Рядинский начинал сезон в «Юности», а затем, после конфликта с наставником минчан Михаилм Захаровым, перебрался в солигорский «Шахтер». Всего в нынешнем чемпионате в активе Рядинского 14 матчей и 3 (2+1) очка.

Отметим также присутствие в заявке команды президента экс-капитана сборной Беларуси 35-летнего форварда Константина Кольцова, который минувший сезон провел в КХЛ в минском «Динамо», а осенью завершил карьеру.

Самым возрастным игроком белорусской команды является 62-летний Александр Лукашенко.



Фото: sportclub.by

Турнир состоит из предварительного и финального этапов. На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.

Группа «А»: ОАЭ, Балканы, Беларусь, Швейцария.

Группа «В»: Россия, Германия, Финляндия, Словакия.

Отметим предстоящий дебют в Рождественском турнире сборной Балкан, за которую сыграют представители стран бывшей Югославии, а также Болгарии, Румынии и Турции.

Сборную России в нынешнем сезоне представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».

Есть в составе российской дружины и два бывших хоккеисты сборной Беларуси. Это 48-летние воспитанники уфимского хоккея голкипер Леонид Фатиков и Александр Алексеев. Кроме того, за россиян сыграет бывший защитник гродненского «Немана» 43-летний Ринат Азизов.

Самым возрастным игроком турнира является 84-летний Эдуард Бшайд, заявленный за сборную Германии.

На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.

Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах предварительного этапа. За победу начисляется два очка, за ничейный результат — одно очко, за поражение — ноль.

Ежегодно команды-участницы Рождественского турнира вместе с организаторами посещают детские дома и социальные центры, чтобы вручить детям подарки и пригласить их на матчи. В нынешнем году 6 января, в рождественский сочельник, участники и организаторы турнира посетят ГУО «Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернате № 2 для детей с нарушениеми зрения», отмечает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Календарь турнира

4 января

12.00 — Финляндия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

13.00 — Балканы — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена)

15.30 — Словакия — Россия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

17.30 — Церемония открытия (МКСРК «Чижовка-Арена)

19.00 — Беларусь — ОАЭ (МКСРК «Чижовка-Арена)

5 января

13.00 — Россия — Финляндия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

14.00 — ОАЭ — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена)

17.00 — Германия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

19.00 — Беларусь — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена)

6 января

14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена)

15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена)

19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)

7 января

13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена)

18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена).

Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).

В числе организаторов Рождественского турнира — Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма Беларуси и Мингорисполком.