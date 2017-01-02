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Пять хоккеистов экстралиги заявлены за команду президента на Рождественском турнире
Второй бомбардир нынешнего чемпионата Беларуси и еще 4 хоккеиста экстралиги сыграют за команду Александра Лукашенко на XIII Рождественском международном турнире среди любителей.
Как сообщает официальный
38-летний Даниэль Корсо с 40 (13+27) результативными баллами в 20 матчах занимает 2-е место в списке бомбардиров белорусской экстралиги.
36-летний Вячеслав Лисичкин с 25 (10+15) очками в 28 поединках является пятым по результативности в гродненском «Немане» и входит в топ-15 бомбардиров всей лиги.
38-летний Андрей Михалев с 23 (13+10) очками является лучшим снайпером и третьим бомбардиром солигорского «Шахтера».
35-летний Ярослав Чуприс с 22 (8+14) баллами в 17 играх занимает 4-е место среди самых результативных игроков «Шахтера».
38-летний защитник Александр Рядинский начинал сезон в «Юности», а затем, после конфликта с наставником минчан Михаилм Захаровым, перебрался в солигорский «Шахтер». Всего в нынешнем чемпионате в активе Рядинского 14 матчей и 3 (2+1) очка.
Отметим также присутствие в заявке команды президента экс-капитана сборной Беларуси 35-летнего форварда Константина Кольцова, который минувший сезон провел в КХЛ в минском «Динамо», а осенью завершил карьеру.
Самым возрастным игроком белорусской команды является 62-летний Александр Лукашенко.
Турнир состоит из предварительного и финального этапов. На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.
Группа «А»: ОАЭ, Балканы, Беларусь, Швейцария.
Группа «В»: Россия, Германия, Финляндия, Словакия.
Отметим предстоящий дебют в Рождественском турнире сборной Балкан, за которую сыграют представители стран бывшей Югославии, а также Болгарии, Румынии и Турции.
Сборную России в нынешнем сезоне представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».
Есть в составе российской дружины и два бывших хоккеисты сборной Беларуси. Это 48-летние воспитанники уфимского хоккея голкипер Леонид Фатиков и Александр Алексеев. Кроме того, за россиян сыграет бывший защитник гродненского «Немана» 43-летний Ринат Азизов.
Самым возрастным игроком турнира является 84-летний Эдуард Бшайд, заявленный за сборную Германии.
На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.
Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах предварительного этапа. За победу начисляется два очка, за ничейный результат — одно очко, за поражение — ноль.
Ежегодно команды-участницы Рождественского турнира вместе с организаторами посещают детские дома и социальные центры, чтобы вручить детям подарки и пригласить их на матчи. В нынешнем году 6 января, в рождественский сочельник, участники и организаторы турнира посетят ГУО «Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернате № 2 для детей с нарушениеми зрения», отмечает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Календарь турнира
4 января
12.00 — Финляндия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
13.00 — Балканы — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена)
15.30 — Словакия — Россия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
17.30 — Церемония открытия (МКСРК «Чижовка-Арена)
19.00 — Беларусь — ОАЭ (МКСРК «Чижовка-Арена)
5 января
13.00 — Россия — Финляндия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
14.00 — ОАЭ — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена)
17.00 — Германия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
19.00 — Беларусь — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена)
6 января
14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена)
15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена)
19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арены»)
7 января
13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена)
18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена).
Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).
В числе организаторов Рождественского турнира — Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма Беларуси и Мингорисполком.
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Второй бомбардир нынешнего чемпионата Беларуси и еще 4 хоккеиста экстралиги сыграют за команду Александра Лукашенко на XIII Рождественском международном турнире...
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