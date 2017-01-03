Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над питерским СКА (5:4).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы здорово играли в первом периоде, еще лучше действовали во втором. Думаю, соперник не мог долго вкатиться в игру во многом благодаря тому, как действовали мы. Мы играли строго по нашей системе и структуре. В третьем периоде их мастерство, скорость и мировой уровень показали себя. Это был хороший опыт. Мы не смогли завершить матч так, как того хотели. Если мы хотим играть с такими командами в будущем, то у нас еще есть моменты, в которых нам необходимо становится лучше. Нам надо улучшать свою игру по счету, когда наша команда лидирует. Игра в меньшинстве сегодня была выдающейся, а большинство работало очень эффективно. То, как все игроки выкладывались сегодня на льду, дало нам возможность рассчитывать на положительный исход встречи.

— После матча вас показали на медиакубе, показалось, что вы эмоционально истощены. Можете ли назвать этот матч самым эмоциональным за всю карьеру в «Динамо-Минск»?

— Вам просто показалось. Я сказал, что буду более спокойным в новом году. У меня много эмоций и много энергии. Я хорошо себя чувствую. Сегодня мы играли против хорошо обученной команды, у которой есть игроки мирового уровня. Ты ошибешься, если будешь думать, что сможешь переигрывать этих ребят на протяжении всего матча. Они лучшие в лиге не просто так. Мы хотим быть такими, как они. Ты должен понимать, что у них будут возникать моменты. Сегодня нам посчастливилось отстоять свои ворота во многих эпизодах. Если бы игра продолжалась на 5 минут больше, возможно, сейчас у нас была бы совсем другая пресс-конференция. Олег понимает это. Сегодня удача была на нашей стороне.

— Если абстрагироваться от трех заброшенных шайб Палушая и Петтерссона, как вы оцените их игру в первом официальном матче?

— Почему ты хочешь отделить то, что они сделали в игре от их действий на льду? Но у меня есть ответ и на это: они оба были сегодня очень хороши.

— Как оцените действия голкиперов сегодня?

— Я думаю, Бен Скривенс сегодня сыграл превосходно. Он сделал несколько очень важных сэйвов, которые позволили нам продолжать держать преимущество в матче, и строить нашу игру от этого. Вратарь СКА — игрок мирового уровня. Он сыграл хорошо. Когда команда нуждалась в нем на последних минутах встречи, он действовал невероятно уверенно. Некоторые голы, которые мы сегодня забили, были в ситуации «50 на 50». Но сегодня все было в нашу сторону. Все отскоки в нужные моменты приходились на наши клюшки. Микко Коскинен — хороший вратарь. Никогда не видел парня таких размеров в воротах. Он дает СКА возможность побеждать в каждом матче.