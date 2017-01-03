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Белорусы попали в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes

03.01.2017 21:36 — Разное | Tut.by  
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Создатели сервиса MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень попали в рейтинг «30 до 30» за 2017 год, составленный журналом Forbes. Предприниматели из Беларуси упоминаются в списке лучших в категории «Потребительские технологии».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда Facebook хотела догнать Snapchat, она обратилась к двум предпринимателям из Беларуси, — говорится в описании журнала. — Невгень и Гончар создали MSQRD — приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи.

После того как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне».


Скриншот с сайта Forbes

Журнал анонсировал рейтинг как «600 самых ярких молодых предпринимателей, новаторов и тех, кто меняет правила игры». В рейтинг вошло несколько сотен бизнесменов со всего мира. Жюри отобрало по 30 человек в 20 категориях, таких как «Образование», «Энергетика», «Игры», «Здравоохранение», «Музыка» и «Искусство и стиль».

В рейтинге больше нет уроженцев Беларуси. 75% списка — жители США. По подсчетам составителей, среди «самых ярких предпринимателей» каждый седьмой в Штаты иммигрировал. Из уроженцев России в рейтинг попали соучредитель Prisma Labs Алексей Моисеенков, сотрудница Microsoft Ольга Зиновьева и основатель сервиса по доставке выпивки Максим Размахин.

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Создатели сервиса MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень попали в рейтинг "30 до 30" за 2017 год. Предприниматели из Беларуси упоминаются в списке лучших в категории...

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