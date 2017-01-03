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Поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году сократились на 20,3 процента

03.01.2017 23:58 — Разное | Ежедневник  
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Поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году сократились на 20,3 процента

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Российские нефтяные компании за 2016 год сократили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья на 20,3% относительно соответствующего периода 2015 года - до 18,148 млн тонн.

Сырье поставляется только в Беларусь, говорится в оперативном отчете  ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн), что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2015 года. Из них по  системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за год  было экспортировано 221,148 млн тонн нефтяного сырья (из них 201,214 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 34,599 млн тонн.

Нефтяная компания «Роснефть» в 2016 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 101,008 млн тонн, а вошедшая в ее состав «Башнефть» -  5,978 млн. тонн.

Экспорт «Лукойла» в дальнее зарубежье составил за год 21,886 млн тонн, "Сургутнефтегаз" экспортировал 32,187 млн тонн, «Газпром нефть» - 8,440 млн тонн, «Татнефть»  - 11,981 млн тонн, другие предприятия через систему «Транснефти» –  15,385 млн тонн нефти, операторы соглашения о разделе продукции -  874,5 тыс. тонн.

Транзит Казахстана в прошлом году составил 16,633 млн тонн, Азербайджана - 1,218 млн тонн, Туркменистана- 466,7 тыс. тонн, Беларуси  - 1,617 млн тонн. 

 
 
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Российские нефтяные компании за 2016 год сократили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья на 20,3% относительно соответствующего периода 2015 года - до 18,148 млн тонн.

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