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Чешские строители могут получить контракт на строительство метро в Минске
03.01.2017 23:54 — Разное | Ежедневник
Минске">
zpravy.aktualne.cz
Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.
Об этом сообщил
Начиная с 1984 года в Минске функционирует 29 станций. Последняя из них была сдана в 2014 году - «Малиновка» на «Московской» линии». С 2014 года начато строительство третьей линии, в которую на первом этапе войдут четыре станции. Участок планируется запустить в эксплуатацию в 2017-2018 годах.
Минский метрополитен является четвертым в СНГ (после московского, петербургского и киевского) по объему пассажироперевозок. В 2013 году впервые преодолен рубеж свыше 300 млн пассажиров в год. Со времен распада СССР перевозки вырастают в три раза - с 101,6 тыс. млн человек в год в 1991 году до 328,3 млн в 2013 году, доля в городских перевозках пассажиров увеличивается в четыре раза – с 8,4% до 37%.
Metrostav уже построил в Беларуси два логистических центра.
Его объем составляет около 7 млн евро, которые выделяет Северный инвестиционный банк в рамках реализации Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. Строительство станции планируется завершить к 2019 году - к 1000-летию основания Бреста.
Собственниками Metrostav называются бизнесмен Иржи Белоглав и DDM Group
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Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.
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