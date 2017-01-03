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Чешские строители могут получить контракт на строительство метро в Минске

03.01.2017 23:54 — Разное | Ежедневник  
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zpravy.aktualne.cz

Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.

Об этом сообщил на официальном сайте компании региональный представитель Metrostav для Беларуси Йозеф Дуфек. По его словам, важной вехой на пути получения контракта в Минске стало недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем». Причем, Metrostav хотели бы сотрудничать не белорусской компанией не только на местном рынке, но и за пределами Беларуси.

Начиная с 1984 года в Минске функционирует 29 станций. Последняя из них была сдана в 2014 году - «Малиновка» на «Московской» линии». С 2014 года начато строительство третьей линии, в которую на первом этапе войдут четыре станции. Участок планируется запустить в эксплуатацию в 2017-2018 годах.

Минский метрополитен является четвертым в СНГ (после московского, петербургского и киевского) по объему пассажироперевозок. В 2013 году впервые преодолен рубеж свыше 300 млн пассажиров в год. Со времен распада СССР перевозки вырастают в три раза - с 101,6 тыс. млн человек в год в 1991 году до 328,3 млн в 2013 году, доля в городских перевозках пассажиров увеличивается в четыре раза – с 8,4% до 37%.

Metrostav уже построил в Беларуси два логистических центра. Кроме того, как уже сообщал «Ежедневник», выиграла международный тендер и подписала контракт с брестскими властями по строительству в городе станции очистки сточных вод.

Его объем составляет около 7 млн евро, которые выделяет Северный инвестиционный банк в рамках реализации Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. Строительство станции планируется завершить к 2019 году -  к 1000-летию основания Бреста.

Собственниками Metrostav называются бизнесмен Иржи Белоглав и DDM Group

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.

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