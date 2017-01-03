МИНСК, 3 янв — Sputnik. Украинский госконцерн "Укроборонпром" намерен совместно с американской компанией Aeroscraft производить стрелковое оружие НАТО в Украине, первым проектом должна стать автоматическая винтовка М16, сообщила во вторник пресс-служба украинского предприятия.

Американский и украинский производители подписали Меморандум о сотрудничестве, об этом заявили замгендиректора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимир Коробов, основатель Aeroscraft Игорь Пастернак и руководитель "Укроборонсервиса", входящего в "Укроборонпром", Сергей Микитюк.

"Первым оружием, которое после пилотного проекта будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47", — цитирует пресс-служба слова Микитюка.

Он также отметил, что изготовление оружия по стандартам НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса.

Американская компания Aeroscraft специализируется на производстве стрелкового оружия, инновационных воздушных судов и сторожевых башен.

Согласно новой военной доктрине Украины, к 2020 году предусмотрена полная совместимость украинских вооруженных сил со стандартами НАТО.