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Украина готова производить самую масовую винтовку НАТО – М16

03.01.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Украинский госконцерн "Укроборонпром" намерен совместно с американской компанией Aeroscraft производить стрелковое оружие НАТО в Украине, первым проектом должна стать автоматическая винтовка М16, сообщила во вторник пресс-служба украинского предприятия.

Украина готова производить самую масовую винтовку НАТО – М16
© Фото: @STsegolko / Twitter
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Американский и украинский производители подписали Меморандум о сотрудничестве, об этом заявили замгендиректора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимир Коробов, основатель Aeroscraft Игорь Пастернак и руководитель "Укроборонсервиса", входящего в "Укроборонпром", Сергей Микитюк.

"Первым оружием, которое после пилотного проекта будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47", — цитирует пресс-служба слова Микитюка.

Он также отметил, что изготовление оружия по стандартам НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса.

Американская компания Aeroscraft специализируется на производстве стрелкового оружия, инновационных воздушных судов и сторожевых башен.

Согласно новой военной доктрине Украины, к 2020 году предусмотрена полная совместимость украинских вооруженных сил со стандартами НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
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Производство автоматической винтовки, как и других видов вооружения, будет налажено совместно с американской компанией Aeroscraft.

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