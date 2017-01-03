ГАИ предупреждает водителей о сложных погодных условиях в ближайшие дни — на большей части территории пройдет сильный снег, по юго-западной половине республики ветер усилится до 15−20 м/с — и призывает к соблюдению повышенных мер безопасности.

В ближайшие несколько суток состояние проезжей части на протяжении маршрута может чередоваться с участками заснеженного и обледенелого покрытия. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Водителям стоит учитывать это обстоятельство и быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам.

ГАИ рекомендует планировать маршрут заранее с учетом того, что на дорогах могут возникать заторы, а также выбирать безопасную скорость движения и дистанцию, избегать любых резких движений и маневров и пристегиваться.

Пешеходы должны помнить о том, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В условиях ограниченной видимости и темное время суток ГАИ рекомендует обозначать себя фликерами.

Работа ГАИ будет усилена и ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения.