Одно из самых больших человеческих достижений в области авиации — создание ракетного двигателя, позволившего людям летать в космос. Кроме того, такие двигатели часто используются в военном деле.

При этом не все ракетные пуски заканчиваются удачно, пишет Popular Mechanics. Портал выбрал одиннадцать пусков ракет, когда что-то пошло не так.

Не запустился двигатель

Этот неудачный пуск произошел на полигоне Ашулук Астраханской области в России в августе 2016 года. У ракеты после старта не включился двигатель, и она рухнула обратно на установку. В результате катастрофы произошел сильный пожар, серьезно повредивший комплекс.

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Катастрофа «Протон-М»

Инцидент произошел, судя по подписи к видеоролику, во время международных учений «Ключи от неба» с участием расчетов из Беларуси, Казахстана и Китая.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М», стартовавшая с Байконура, упала на первой минуте старта.

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Снова отказ двигателя ракеты ЗРС С-300

Запуск ракеты с тремя спутниками транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 24». В результатет катсрофы было потеряно научное оборудование на 200 млн долларов.

На видео с учений войск ПВО России, размещенном на YouTube, хорошо видно, как ракета, покинув пусковой контейнер, камнем рухнула вниз.

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Дефектная «Точка»

Дело в том, что ракеты из контейнера выстреливаются «холодным способом» с помощью парогазогенератора, затем происходит запуск стартового двигателя и наведение ЗУР на углы оптимальной траектории полета до зоны нахождения цели. Похоже, стартовый двигатель на этот раз отказал.

Неудачей закончился пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» на востоке Украины. Пусковая установка смонтирована на трехосном амфибийном автомобильном шасси БАЗ-5921. Вес боевой части ракеты составляет 482 кг. Дальность пуска доходит до 120 км.

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Снова отказ двигателя С-300

На полигоне Ашулук во время учений «Оборона 2000» твердотопливный маршевый двигатель по какой-то причине не запустился и ракета упала на пусковую установку.

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Нарушение технологии

Многочисленные ступени предохранения не позволяют боевой части взорваться в нештатной ситуации. Стрельба осуществляется ракетами, отстоявшими на боевом дежурстве около 10 лет.

Ракета «Атлас» во время подготовки к запуску не удержалась на креплениях и рухнула вниз. Это случилось во время заправки ракеты жидким кислородом. «Атлас» — семейство американских ракет-носителей для запуска военных и коммерческих полезных нагрузок, разработанных на базе первой американской межконтинентальной ракеты «Атлас», поступившей на вооружение США в конце 1950-х годов.

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Несостоявшийся перехват

Пуски американского стационарного зенитного ракетного сверхдальнего комплекса CIM-10 «Бомарк» не всегда проходили удачно. В 1959 году ракета загорелась прямо на старте.

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CIM-10 «Бомарк» до сих пор считается самым дальнобойным из ЗРК когда-либо стоявших на вооружении и единственным, способным поражать цели на дистанциях свыше 500 км.

Согласно плану от 1955 года предусматривалось развертывание 52 ракетных баз со 160 ракетами на каждой, способных полностью прикрыть территорию США от любого варианта воздушного нападения.

У китайцев с С-300 тоже не заладилось

Китайы давно покупают и успешно копируют советское/российское оружие. Копия редко получается лучше оригинала, чаще всего наследуя все его недостатки.

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Космплексы С-300ПМУ1 производились в Китае по лицензии под индексом Hongqi-10, а С-300 В под названием Hongqi HQ-18. На видео еще один неудачный запуск зенитной ракеты.

Упала в море после запуска

В ролике показан неудачный запуск зенитной ракеты берегового комплекса, расположенного на Фолклендских островах. Двигатель ракеты не сработал как положено и она рухнула вводу рядом с зенитным комплексом. Возможно, на видео запечатлен британский ЗРК «Бладхаунд».

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«Трайдент», который не взлетел

Не только у российской «Булавы» бывают сбои . Неудачные запуски случаются и у американской трехступенчатой баллистической ракеты UGM-133A Трайдент II (D5), разработанной специально для размещения на подводных лодках.

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Пуск ракет может осуществляться с 15−20-секундным интервалом с глубины до 30 метров. Дальность пуска ракеты составляет до 7800 км.

«Четырехдюймовый полет»

«Меркурий-Редстоун-1» был первым стартом в рамках программы «Меркурий» и первой попыткой запустить космический корабль. Понаблюдать за полетом ракеты были приглашены несколько конгрессменов и других влиятельных политических фигур.

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Запуск потерпел неудачу и стал известен как «четырехдюймовый полет» (10 см). Позже специальная комиссия установила причину падения: остановка двигателей Редстоуна произошла из-за двух электрических кабелей, отделившихся в неправильной последовательности.