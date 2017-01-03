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Готовим в праздники: домашняя закуска для долгожданных гостей

04.01.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Когда все новогодние салаты и торты уже съедены, а праздники еще продолжаются, можно порадовать себя и близких душевной закуской – тающими во рту корзиночками с рыбной начинкой. Если гости уже через час будут у вас, можно приступать к приготовлению блюда. Приятного аппетита!


Ингредиенты для теста:

  • 160-190 г муки
  • 100 г сливочного масла 82% жирности
  • 1,5 – 2 ст. ложки сметаны 26% жирности
  • ¼ ч. ложки соды
  • ¼ ч. ложки соли

Для начинки:

  • 450 г филе любимой рыбы без костей
  • 1 крупная луковица
  • 2 ст. ложки сметаны
  • Специи по вкусу (перец, укроп, базилик и др.)
  • Свежая или сухая зелень (по вкусу)
  • Соль
  • Растительное масло для обжаривания

Для посыпки корзиночек:

40 г тертого твердого сыра (например, пармезан)

Для корзиночек также понадобятся небольшие силиконовые формы – 15 штук, можно использовать формы для кексов.


Как готовить:

  • Соду и соль для теста смешать со сметаной.
  • Масло порубить ножом, обвалять в муке, растереть руками до мелкой крошки. Добавить смесь со сметаной и перемешать всё длинным ножом, затем – собрать руками, слегка обминая, в шар.


  • Тесто завернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на полчаса.
  • Для начинки нарезать на небольшие кусочки рыбу и лук.
  • На разогретую с растительным маслом сковороду выложить рыбу и лук, посолить и добавить специи по вкусу. Обжаривать 5 минут на среднем огне до полуготовности, постоянно помешивая. Затем накрыть крышкой и дать остыть. Жидкость, образовавшуюся в процессе приготовления, аккуратно слить, а сухую начинку переложить в тарелку.


  • К рыбе добавить 2 ст. ложки сметаны (в зависимости от сочности рыбы), зелень по вкусу. Перемешать.
  • Охлажденное тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности. Вырезаем круги подходящего размера в зависимости от выбранной формы толщиной 2-3 мм. Тесто должно быть тонким, но не рваться.
  • Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
  • Полученные кружки теста выкладываем в формы, моделируя его руками.
  • Наполнить формы с тестом рыбной начинкой и выпекать 30 минут (в зависимости от мощности духового шкафа). Корзиночки лучше не пересушивать.
  • Достать противень с корзиночками, посыпать каждую тертым сыром и запекать еще минут 10.

И пусть в новом году всё у вас будет просто и вкусно!

 
 
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