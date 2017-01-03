Когда все новогодние салаты и торты уже съедены, а праздники еще продолжаются, можно порадовать себя и близких душевной закуской – тающими во рту корзиночками с рыбной начинкой. Если гости уже через час будут у вас, можно приступать к приготовлению блюда. Приятного аппетита!
Ингредиенты для теста:
160-190 г муки
100 г сливочного масла 82% жирности
1,5 – 2 ст. ложки сметаны 26% жирности
¼ ч. ложки соды
¼ ч. ложки соли
Для начинки:
450 г филе любимой рыбы без костей
1 крупная луковица
2 ст. ложки сметаны
Специи по вкусу (перец, укроп, базилик и др.)
Свежая или сухая зелень (по вкусу)
Соль
Растительное масло для обжаривания
Для посыпки корзиночек:
40 г тертого твердого сыра (например, пармезан)
Для корзиночек также понадобятся небольшие силиконовые формы – 15 штук, можно использовать формы для кексов.
Как готовить:
Соду и соль для теста смешать со сметаной.
Масло порубить ножом, обвалять в муке, растереть руками до мелкой крошки. Добавить смесь со сметаной и перемешать всё длинным ножом, затем – собрать руками, слегка обминая, в шар.
Тесто завернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на полчаса.
Для начинки нарезать на небольшие кусочки рыбу и лук.
На разогретую с растительным маслом сковороду выложить рыбу и лук, посолить и добавить специи по вкусу. Обжаривать 5 минут на среднем огне до полуготовности, постоянно помешивая. Затем накрыть крышкой и дать остыть. Жидкость, образовавшуюся в процессе приготовления, аккуратно слить, а сухую начинку переложить в тарелку.
К рыбе добавить 2 ст. ложки сметаны (в зависимости от сочности рыбы), зелень по вкусу. Перемешать.
Охлажденное тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности. Вырезаем круги подходящего размера в зависимости от выбранной формы толщиной 2-3 мм. Тесто должно быть тонким, но не рваться.
Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.
Полученные кружки теста выкладываем в формы, моделируя его руками.
Наполнить формы с тестом рыбной начинкой и выпекать 30 минут (в зависимости от мощности духового шкафа). Корзиночки лучше не пересушивать.
Достать противень с корзиночками, посыпать каждую тертым сыром и запекать еще минут 10.
И пусть в новом году всё у вас будет просто и вкусно!
Комментарии