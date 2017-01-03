В новый год — с новыми амбициями! Разумеется, не без оснований. Не зря говорят — судьба человека строится из череды совпадений, случайностей и… множества деталей! Одна из них — и для женщины, пожалуй, самая важная — гардероб! По исследованиям социологов мы целый год своей жизни тратим на принятие решения о том, что же сегодня надеть. Те же специалисты рапортуют: почти 3 проживаются нами в магазинах. И 100 часов в год в среднем уходит на выбор и покупку одежды. А теперь прикиньте в уме, сколько за это время можно было бы просмотреть фильмов, прочесть книг, совершить походов в гости, в театр, в кино, наконец, просто в удовольствие поспать… Будем подходить к гардеробу грамотно и нестандартно — решили мы, запуская авторский проект Ольги Михаленко «Мода для народа».





О.М.:

— С середины ноября на почту проекта приходили заявки на участие в видеоэксперименте в качестве моделей. Из 500 человек (анкеты поступали и от 18-летних студенток, и от 70-летних дам) победительницей кастинга решением редсовета стала Екатерина Голубева — девушка яркая, необычная, решительная! Признаюсь, выбрать главную героиню было непросто. Шли «от обратного». Катерине чуть больше 30 лет, фигура отличная, волосы потрясающие… но! Она абсолютно не видит себя в офисном образе. Два года назад уехав с будущим мужем на хутор, Катя превратилась в абсолютного «дауншифтера», теперь надо заново учиться одеваться женственно, статусно, по-деловому — этого и душа просит, и дело требует, ведь не так давно на хуторе семья Екатерины открыла свою агроусадьбу с музеем, где наша героиня стала управляющей!





Вызов «одеть неофисную леди в офис» приняли 5 белорусских дизайнеров. В течение месяца они подбирали для героини по 3 наряда стоимостью не более 500 рублей каждый, чтобы 1 из них выставить на конкурс проекта. Начиная с этого выпуска еженедельно мы будем предлагать вам видео о том, как это было. Завершится серия вашим голосованием, дорогие зрители. Кто из дизайнеров смог лучше других оригинально и грамотно превратить нашу модель в диву офиса — решите вы!

Итак, начинаем! Наш первый герой — дизайнер Евгений Хоркин.

Евгений Хоркин минчанин, по первому образованию — рекламщик, по второму — дизайнер. Стажировался на курсах модного кроя в Москве. Первое время шил только на заказ. Позже запустил свою линию женской одежды на все случаи жизни. Дебют с коллекцией Emansipation дизайнер презентовал в ноябре 2016 года на Belarus Fashion Week.





Для героини проекта Евгений и его партнер Наталья Пятинкина предложили:

Шерстяное платье, расшитое бусинами, в комплекте с черной водолазкой и алыми колготками (300 бел. руб.)





Костюм: брюки+топ изумрудного цвета в синий принт (400 бел. руб.)





Золотистую юбку-карандаш и графитовую объемную блузу фасона а-ля «летучая мышь» (300 бел. руб.)





Е.Х.:

— Наш выбор вряд ли подойдет работникам банковской сферы, юристам. Но человеку творческой специальности — журналисту, дизайнеру, архитектору — стоит одеваться в офис именно так. Нетривиальный подход к цветам и фактурам не даст заскучать ни вам, ни вашим коллегам.

Н.П.:

— Мы подобрали 3 разновозрастных образа. Первый подойдет молоденькой девушке, стажеру, студентке. Второй — образ для авторитетной, оригинальной и активной женщины лет около 30 — собственно, это идеальное попадание в образ героини проекта. Пожалуй, этот костюм мы бы и хотели выставить на ваш конкурс. Ну, а третий образ — для статусной дамы постарше, которой есть чем гордиться, которая знает себе цену и никогда не позволит ее сбить недостаточно внятным нарядом.

О.М.:

— Больше всего в образах от Евгения Хоркина меня привлекает их вариативность: надела каблуки или алые колготки — пошла завоевывать мир, сменила в костюме брюки на джинсы — побежала с подружками в кафе поболтать… Это очень удобно, когда в гардеробе есть вещи, готовые послужить в ситуациях с абсолютно разным дресс-кодом. В кутюрной коллекции Евгения, конечно, впечатляют расшитые стразами и бусинами кейпы, жакеты, блузы — идеальная пара классической юбке или брюкам для какого-то особо торжественного случая в жизни. Но это уже совсем другая, никак не офисная история…

Сама же Екатерина согласилась с дизайнерами в выборе изумрудного костюма-двойки, заметив, что стрекозы на принте как нельзя лучше впишутся в «агротуристический» образ управляющей, каким его видит она.





Советы по офисному стилю от дизайнеров бренда Evgeni Horkin

Не зацикливайтесь на общепринятых стандартах. Даже если в вашем офисе строгий дресс-код, обязательно подбирайте одежду с учетом особенностей вашей фигуры. Ту же рубашку в равной степени удачно дополнят как юбка-карандаш, так и юбка-годе, юбка-колокол или классические брюки.

Если в вашем офисе нет строгих правил насчет одежды, смело добавляйте в образ краски! Не ограничивайте себя нейтральной гаммой, не загоняйте себя в скуку. В костюмных вариантах отлично играют зеленые, синие цвета, сложные светлые оттенки. Один-два ярких пятна — и вас явно не оставят без внимания!

По возможности расширяйте гардероб не очередными маечками и пуловерами, а… обувью! Именно она сможет сделать ваш образ — строгий или озорной — оригинальным.

Ровно через неделю проект «Мода для народа» познакомит вас с новым дизайнером и его представлением об идеальном офисном костюме для настоящей леди! Уже через 4 недели вы сможете отдать голос за тот образ, который больше пришелся вам по вкусу. Следите за проектом и не стесняйтесь меняться вместе с нами!

Автор и ведущая проекта — Ольга Михаленко

Стилист — Вера Дордюк

Фото — Дмитрий Дорощенок

Видео — студия 3х2