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Видео задержания обнаженного водителя в Витебске появилось в интернете

04.01.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жители Витебска продолжают обсуждать в соцсетях необычное поведение водителя Fiesta, который, после того, как протаранил остановочный пункт на улице Зеленогурской в областном центре, выбежал из машины обнаженным.

Видео задержания обнаженного водителя в Витебске появилось в интернете
© Фото: сообщество "ВКонтакте" "Это Витебск, детка!"
Обнаженный водитель врезался в остановку в Витебске и убегал от ГАИ

Видеорегистратор записал, как приехавшие на место сотрудники ГАИ задерживали нарушителя. На видео видно, что мужчина оказывал сопротивление патрульному экипажу, однако инспекторам все же удалось усадить нарушителя в свой автомобиль.

Ранее сообщалось, что задержанный водитель был отправлен на медосвидетельствование. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, так как на остановке пассажиров не было. Однако сам остановочный пункт получил сильные повреждения, как и автомобиль, врезавшийся в него.

 
Теги: Витебск
 
 
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Задержание обнаженного мужчины, который на своем Ford врезался в остановку общественного транспорта в Витебске, попало в объектив видеорегистратора. Смотрите кадры...

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