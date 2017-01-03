Жители Витебска продолжают обсуждать в соцсетях необычное поведение водителя Fiesta, который, после того, как протаранил остановочный пункт на улице Зеленогурской в областном центре, выбежал из машины обнаженным.

Видеорегистратор записал, как приехавшие на место сотрудники ГАИ задерживали нарушителя. На видео видно, что мужчина оказывал сопротивление патрульному экипажу, однако инспекторам все же удалось усадить нарушителя в свой автомобиль.

Ранее сообщалось, что задержанный водитель был отправлен на медосвидетельствование. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, так как на остановке пассажиров не было. Однако сам остановочный пункт получил сильные повреждения, как и автомобиль, врезавшийся в него.