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Циклон Alex: как будут работать спасатели в рождественские морозы
04.01.2017 08:18 — Разное | Sputnik Беларусь
На Беларусь движется полярный циклон Алекс (Alex), который принесет изменчивую и некомфортную погоду. В связи с резким похолоданием объявлено предупреждение о неблагоприятных метео-явлениях, которые соответствуют оранжевому уровню опасности.
В зоне повышенного риска в первую очередь находятся метеозависимые люди, жители частного сектора, а также те, кто в чрезвычайной ситуации оказался в дороге. Какая опасность существует для человека во время мороза и сильного снегопада, как избежать переохлаждения и обморожения, как правильно оказать первую помощь пострадавшим, как будет организована работа спасателей в эти дни — расскажут гости МПЦ Sputnik Беларусь:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится 4 января в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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В среду, 4 января, в 14.00 мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет брифинг, посвященный работе спасателей во время прохождения по территории страны...
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