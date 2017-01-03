На Беларусь движется полярный циклон Алекс (Alex), который принесет изменчивую и некомфортную погоду. В связи с резким похолоданием объявлено предупреждение о неблагоприятных метео-явлениях, которые соответствуют оранжевому уровню опасности.

Сильный снег и сильный мороз. Берегите себя! pic.twitter.com/JRYcaOjXXv — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 3 января 2017 г.

​В зоне повышенного риска в первую очередь находятся метеозависимые люди, жители частного сектора, а также те, кто в чрезвычайной ситуации оказался в дороге. Какая опасность существует для человека во время мороза и сильного снегопада, как избежать переохлаждения и обморожения, как правильно оказать первую помощь пострадавшим, как будет организована работа спасателей в эти дни — расскажут гости МПЦ Sputnik Беларусь:

помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий НОВИЦКИЙ;

руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий РУСАКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится 4 января в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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