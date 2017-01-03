Старты в Оберхофе всегда имели богатый информационный шлейф, чему совершенно не следует удивляться. По каноническому расписанию соревнований стреляющие лыжники приезжает на плановые гастроли сюда в начале января. То есть, после трехнедельного перерыва с празднованием Рождества и Нового года. И новости, разумеется, имеют свойство накапливаться. Однако нынешний Оберхоф точно перещеголяет все предыдущие Оберхофы!



© Sputnik Александр Вильф Биатлонисты Лядов и Дюжев выведены из состава сборной Беларуси

Причем, такие ожидаемые метаморфозы, как пропуск соревнований лидерами женской сборной Германии Пройсс и Дальмайер — первая вовсе в отгулах, вторая собирается показаться только на трассе воскресного масс-старте, даже не в счет. В конце концов, в немецкой сборной уже несколько раз манкировали домашними стартами ради некой секретной подготовки к главным состязаниям сезона, о чем раньше помыслить было нельзя.

Главная информационная бомба — это, конечно, возвращение к соревновательной практике Дарьи Домрачевой. Она уже в Оберхофе: 2 января трехкратная олимпийская чемпионка вылетела из Осло в Мюнхен. Конечно, из столицы Баварии гораздо быстрее можно добраться до Рупольдинга, считающегося Меккой биатлона Германии, но и до Оберхофа путь не далекий. Уже в понедельник все были на местах, хорошо расселившись, и с радостью встретившись друг с другом. Со вторника начались тренировки.

Удивительная погода для Оберхофа

"Стартовая площадка" для столь нами желаемого ренессанса Дарьи, отнюдь не идеальная, если исходить из недалекого прошлого. В отличие от Рупольдинга, считающегося эталоном, в Оберхофе часто возникали проблемы. Да такие, что в январе-2015 набиравшая стремительные обороты в борьбе за большой Хрустальный глобус Домрачева, подвергла организаторов очень жесткой критике за плохо подготовленные трассы и прочие коварности, которые таили в себе риски получения травм.

Разумеется, хозяева были задеты, как критикой, так и проигрышным сравнением с Рупольдингом. Надо ведь понимать, что Оберхоф — это территория бывшей ГДР, а единство Германии на ментальном уровне до сих пор еще только "форма речи". И, когда западные немцы, подхватив белорусские замечания, стали допекать иронией восточных соотечественников, последним жизнь показалась не в радость.

Ведь, что можно сделать с той же погодой? А она в Оберхофе чаще всего была совсем неподходящей для биатлона: теплая, с острым дефицитом снега, дождливая, с туманами, да еще и ветром. Ужас! Но и Дарья была права в своем посыле: тот факт, что от тебя ничего не зависит, абсолютно не оправдывает твоего бездействия. Не можете совладать с погодными коварствами — отказывайтесь от соревнований! К слову, хозяева этапа в Оберхофе именно так и поступили через год в 2016-м.

Более того, чтобы минимизировать риски туманных напастей, не будет никаких гонок поздними вечерами. Только дневные старты, в обеденное для часового пояса Германии время. И в этом надо видеть заслугу Дарьи.

Впрочем, в эти дни Оберхоф послал в нокаут все свои негативные стереотипы! Удивительные нынче там стоят погоды! Снега — завались, да и морозно. В три первые соревновательные дня ртутный столбик термометра должен по прогнозу опускаться ниже 10 градусов. В ночь на воскресенье на Тюрингию нагрянет оттепель, но все равно биатлонные масс-старты состоятся в зоне "минус". И очень слабый ветер. Например, не более 3 м/с в часы женского спринта в пятницу! А потом… "Уже проблемы Рупольдинга", — так сегодня говорят в Оберхофе и довольно потирают руки, заглядывая в длинные списки своих прежних обид.

Дюжев не сдюжил…

Новый год получился праздничным отнюдь не для всех белорусских биатлонистов. Юрий Лядов и Дмитрий Дюжев накануне знаменательного боя курантов оказались выведены из состава национальной команды и переведены на самоподготовку. Причем, при объяснении причины можно "перевести стрелки" на классическую мужскую болезнь: бросать все на полпути. В данном случае стремление быть в элите биатлона.

За Лядова крайне обидно. В сезоне-2014/2015 Юрий прогрессировал, но после чемпионата мира в финском Контиолахти, где он был хорош в личных гонках, но проиграл шедшую в руки медаль в смешанной эстафете, его результаты резко пошли вниз. Настоящий обвал. Последнее место в декабрьском Эстерсунде тому свидетельство. Впрочем, решение по Лядову напрашивалось и раньше, в прошлом сезоне…

Что же касается Дюжева — россиянина приехавшего в Беларусь со стремлением реализоваться в биатлоне, то здесь ситуация чуть более запутанная. Не хочется быть жестоким перед Рождеством, но из журналистских окопов инвестиции в Дмитрия априори являлись венчурными, то есть, крайне рискованными. Особенно если взять во внимание, что Дюжев спортсмен своеобразный. И это его своеобразие заключается в том, что работать он любит и даже очень, но оригинально трактуя тренерские задания. Потенциал Дюжева позволял ему рассчитывать на место в олимпийском эстафетном квартете в Пьенчане. Наверное, не более того, но все равно — для нас не мало. В текущем сезоне Дмитрий в гонках Кубка мира еще не выступал, но в декабре заслужил право с января выйти на элитный уровень. Поэтому он получил приглашение на сбор в Рамзау и вошел в предварительный список на Оберхоф.

Но… опять захотел сделать по-своему: никуда не ехать, индивидуально тренироваться в Раубичах, встретить Новый год с семьей, а затем заново отбираться в основной состав на этапах Кубка IBU.

Конечно, у Дмитрия, наверняка, были свои причины — семейные, бытовые. И если он о них расскажет, то сердца могут наполниться жалостью. Но все же надо отдавать предпочтение правде факта над художественной правдой. Спорт — это такая работа. Он требует осознанных жертв. В том числе, и Нового года вдали от семьи. А если жизнь на осадном положении не по вкусу, то спортивный хлеб не для вас… Особенно в месяцы формирования команды для Олимпиады. Дюжев это и сам поймет, но игра уже не будет стоить свеч…