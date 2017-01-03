В ожидании, когда мир посмотрит на Беларусь иными глазами, корреспондент Sputnik Елена Васильева, оставаясь в русле заданной многовекторной политики государства, изучила подшивку американских газет прошлого и позапрошлого века и приглашает на утренний кофе в своеобразную машину времени.



© Sputnik / Виктор Толочко От "парижского" жанра до партизан: что смотрели белорусы 100 лет назад

В старенькой The New York Times мы нашли истории о войне, холере, восстаниях в Польше, узнали, как ответить американцу на извечный вопрос "Где находится Минск?" и каково афроамериканцу путешествовать по БССР. Путешествие во времени (XIX и XX век) и пространстве (США) — развлечение для ретроградов.

С первого взгляда

Куда отправляемся: февраль, 1863

Чем займемся: найдем Минск на карте

Первое упоминание о Минске в американской газете The New York Times связано с восстанием 1863 года, когда на территориях прежней Речи Посполитой, отошедших к России, усилились требования аграрных реформ. Правда, Минску газета пока уделяет не особенно много внимания, упоминая его лишь как направление, в котором бежала группа повстанцев.

"В восьми верстах от Варшавы", — так объясняют журналисты геолокацию современной белорусской столицы.

Возьмем на вооружение: если американец задаст вам больной вопрос "А где этот ваш Минск" — говорите "в восьми верстах от Варшавы" и апеллируйте к тому, что предки такое пояснение принимали.

Восстание 1863 года вынудило правительство принять меры, которые бы смягчали напряженность, и в связи с этим Минск во второй раз появляется на страницах газеты в апреле того же года в рубрике "Россия" (Российская Империя).



© Sputnik Кристина Афанасьева І тым ганаруся: звезды Голливуда с белорусскими корнями

"Указом 1 марта 1863 г. вводился обязательный выкуп крестьянами своих наделов в Виленской, Гродненской, Минской губерниях", — сообщили в газете.

История болезни

Куда отправляемся: 28 августа, 1893

Чем займемся: посмотрим на разгул холеры

Упоминался Минск и по менее романтичным и еще более печальным, чем восстание, поводам. Так, в самой короткой, пожалуй, заметке, в котором журналисты обращались к упоминанию Минска, сообщается о количестве жертв холеры. В 1893 году жертвами этой болезни стали многие города Российской империи, в том числе и будущая столица Беларуси. В Минске газета сообщает о 97 случаях заболевания, из них — 47 летальных.

Холера была огромной проблемой Российской империи в конце XIX века. Так, насчитывалось 70 пораженными холерой губерний, и за год от нее умерло 42250 человек.

Для обеззараживания в холерных городах в колодцы засыпалась хлорка. Это была первая половина XIX века, дозы токсичной хлорки рассчитывать еще не умели. Поэтому потенциально полезная мера становилась одной из причин высокой смертности и холерных бунтов.

Доблестная история

Куда отправляемся: 4 июля, 1944 год

Чем займемся: подберем ключи к Берлину в Минске

В июле 1944 года The New York Times публикует сводку событий Второй мировой войны и упоминает Минск. Журналисты рассказывают, что три года назад в июне 1941 немецко-фашистские захватчики вошли в Минск, и Гитлер, тем самым, нарушил пакт о ненападении.

"Но сейчас ситуация изменилась — буквально вчера Советская армия освободила Минск", — пишет издание.



© Sputnik/ снимок экрана Сводка о Минске в The New York Times 1944 года

Журналисты называют освобождение Минска "самым большим бедствием", которые когда-либо терпели немецкие войска на восточном фронте. Журналисты пишут, что последствия освобождения столицы БССР для войск фашистов столь значительны, что даже битва под Сталинградом по своей значимости не может сравниться с освобождением Минска.

"Линия немецкой обороны на востоке прорвана, и теперь ничто не может остановить наступление Советской армии", — сообщили журналисты американской газеты, отметив, что теперь все группы вражеской армии на север и на юг от Минска в смертельной опасности.

Газета пишет, что Минск — место на карте, где не единожды происходили поворотные моменты истории. Так, журналисты вспоминают, что именно через Минск отступали разбитые русской армией на Березине войска Наполеона.

"Российская армия не собирается останавливаться и планирует подобрать ключи к Берлину в Минске", — поэтично резюмируют журналисты.



© Sputnik/ снимок экрана Минск восстанавливается из руин, людям все еще доводится жить в лачугах - The New York Times

Кстати, "Беларусь" впервые упоминается на страницах издания в 1945 году, когда журналисты пишут о том, как Минск "восстанавливается из руин". На двух фотографиях в газете — Дом правительства и снимок из жизни белорусской деревни. Подпись под фотографией констатирует: многое еще нужно восстановить, людям все еще доводится жить "в таких лачугах".

Марк Шагал из Белоруссии

Куда отправляемся: 7 апреля, 1968 год

Чем займемся: вспомним Шагала.

Анонсируя книгу о Шагале, написанную Говардом Гринфельдом, лично знакомым с художником, журналист уверяет — Шагал писал свои картины, обращаясь к образам родины — Витебска.

"Марк Шагал родился в 1889 году в Белоруссии и сформировался под влиянием философского течения хасидизма, религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине XVIII века за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой", — писали журналисты газеты.

Журналист замечает, что Шагал в своих картинах воскрешал образы из детства — "семью, цветы, коров, собак, доярок".

"Скрипач с зеленым и искривленным лицом не может иметь паспорта никакой другой местности, кроме Витебска, Белоруссия, но Марк Шагал трансформировал себя самого и свой мир в универсальный код, применимый к целому миру", — написал журналист.

Быть черным в Беларуси

Куда отправляемся: 19 сентября, 1971 год

Чем займемся: адаптируем афроамериканца к Беларуси.

Вопросы существования в Беларуси разных форм проявлений демократии — в том числе, толерантности, начали заботить журналистов американского издания еще в 1970-х, Беларуси посвятили целую статью с заголовком "Быть черным в Беларуси — это как быть с Марса".

Выходец из Гайаны, преподаватель литературы Принстона и Ратгерского университета, отправился в путешествие по европейской части Советского Союза. Встретив белорусов, автор текста попытался объяснить страну своего происхождения, но безуспешно.



© Sputnik/ снимок экрана "Быть черным в Беларуси – это как быть с Марса" - статья справа на полосе

"Если бы я сказал, что я с Марса, мой собеседник был бы сбит с толку не более", — рассказал путешественник в репортаже. Воспользовавшись предложенной выше системой определения местоположения, заметим, что Гайана — это в девяти тысячах километров от Варшавы.

Похождения трактора за океаном

Куда отправляемся: 3 сентября, 1973 год

Чем займемся: будем гордиться трактором.

Журналисты газеты рассказали, что советские тракторы, среди которых — белорусский трактор, уже прижились в Канаде, а сейчас производитель намерен попытаться захватить и американский рынок. Уже в 1975 году газета писала о том, что СССР наращивает экспорт своих тракторов.



© Sputnik/ снимок экрана Трактор "Беларус" на страницах The New York Times

"Каждый день триста сияющих тракторов "Беларус" сходят со сборочной линии цеха", — писали журналисты газеты и отмечали — хоть первый белорусский трактор в Штатах получили только год назад, он уже возглавил строчки американского импорта из Советского Союза.

Такой видели Беларусь и Минск американские журналисты больше века назад. А в следующем обзоре узнаем, что писали о Беларуси в британской The Times.