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Паца-Ваца станет героем международной анимационной передачи

04.01.2017 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О создании новых программ с участием культового телеперсонажа  ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с французским продюсером Майком Партушем и исполнителем роли Пацы-Вацы, кукловодом Александром Куприяновым.  

"Идея появилась у меня давно, я искал куклу, похожую на Чебурашку. И когда я увидел Пацу-Вацу, он показался мне идеальным. Я хочу, чтобы этот герой заговорил из Беларуси на французском, испанском и английском языках, чтобы его понимали во всем мире", — объяснил продюсер.

Майк Партуш в интервью радио Sputnik Беларусь назвал Пацу-Вацу идеальной куклой, чем-то средним между обезьянкой, лягушкой и Чебурашкой.

В свою очередь, кукловод Александр Куприянов рассказал, что в новом проекте не будет политики и пошлости.

"Не секрет, что многие дети сегодня увлекаются гаджетами и детскими телеканалами, на героев которых порой смотреть страшно. Мы будем сеять доброе и вечное", — отметил Александр Куприянов.

По словам Майка Партуша, в новом проекте у пришельца Пацы-Вацы появятся инопланетные родственники — сначала брат Протто, а потом родители и другие близкие, что даст еще больше возможностей авторам для развития проекта.

Полную версию беседы с французским продюсером Майком Партушем и исполнителем роли Пацы-Вацы, кукловодом Александром Куприяновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.  

 
 
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Французский продюсер Майк Партуш планирует сделать белорусскую куклу-пришельца главным героем серии передач, рассказывающих детям о жизни на разных языках.

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