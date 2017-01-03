О создании новых программ с участием культового телеперсонажа ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с французским продюсером Майком Партушем и исполнителем роли Пацы-Вацы, кукловодом Александром Куприяновым.

"Идея появилась у меня давно, я искал куклу, похожую на Чебурашку. И когда я увидел Пацу-Вацу, он показался мне идеальным. Я хочу, чтобы этот герой заговорил из Беларуси на французском, испанском и английском языках, чтобы его понимали во всем мире", — объяснил продюсер.

Майк Партуш в интервью радио Sputnik Беларусь назвал Пацу-Вацу идеальной куклой, чем-то средним между обезьянкой, лягушкой и Чебурашкой.

В свою очередь, кукловод Александр Куприянов рассказал, что в новом проекте не будет политики и пошлости.

"Не секрет, что многие дети сегодня увлекаются гаджетами и детскими телеканалами, на героев которых порой смотреть страшно. Мы будем сеять доброе и вечное", — отметил Александр Куприянов.

По словам Майка Партуша, в новом проекте у пришельца Пацы-Вацы появятся инопланетные родственники — сначала брат Протто, а потом родители и другие близкие, что даст еще больше возможностей авторам для развития проекта.

Полную версию беседы с французским продюсером Майком Партушем и исполнителем роли Пацы-Вацы, кукловодом Александром Куприяновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.