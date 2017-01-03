﻿﻿ Как "Минск-Арена" увидела валидольную победу "Динамо" над грозным СКА. 21.by
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Как "Минск-Арена" увидела валидольную победу "Динамо" над грозным СКА

04.01.2017 09:03 — Разное | Tut.by  
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Первая игра минского «Динамо» в 2017 на льду родной «Минск-Арены» принесла команде сенсационную победу со счетом 5:4 над лидером западной конференции КХЛ питерским СКА.

Этот невероятный матч прошел при аншлаге. SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые увидели девять заброшенных шайб, невероятный второй период в исполнении «зубров» и сумасшедший камбэк гостей в третьем.

























 
Теги: Минск
 
 
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Этот невероятный матч прошел при аншлаге. SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, посетивших матч.

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