Первая игра минского « Динамо» в 2017 на льду родной «Минск-Арены » принесла команде сенсационную победу со счетом 5:4 над лидером западной конференции КХЛ питерским СКА.

Этот невероятный матч прошел при аншлаге. SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые увидели девять заброшенных шайб, невероятный второй период в исполнении «зубров» и сумасшедший камбэк гостей в третьем.































































































