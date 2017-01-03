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Как "Минск-Арена" увидела валидольную победу "Динамо" над грозным СКА
Первая игра минского «
Этот невероятный матч прошел при аншлаге. SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые увидели девять заброшенных шайб, невероятный второй период в исполнении «зубров» и сумасшедший камбэк гостей в третьем.
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Этот невероятный матч прошел при аншлаге. SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, посетивших матч.
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