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Режим чрезвычайного положения в Турции продлен на три месяца
04.01.2017 09:19 — Разное | Ежедневник
фото: vicer.ru
Турецкий парламент продлил на три месяца, начиная с 19 января, режим чрезвычайного положения, введенный в стране после июльской попытки переворота.
Об этом сообщает
Ранее режим ЧП был продлен на такой же срок с 01:00 19 октября прошлого года. Ввели его изначально 21 июля.
В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 240 турецких граждан. Более 2 тыс. человек были ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США выдать турецкой стороне подозреваемого в организации попытки переворота Фетхуллаха Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания.
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Турецкий парламент продлил на три месяца, начиная с 19 января, режим чрезвычайного положения, введенный в стране после июльской попытки переворота.
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