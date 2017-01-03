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Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС
04.01.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции.
Об этом было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики, пишет
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Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции.
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