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Представлена самая большая USB-флешка в мире

04.01.2017 09:23 — Разное | Tut.by  
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Сколько памяти в вашем ноутбуке/компьютере? 512 ГБ? 1 ТБ? Компания Kingston представила «самую большую в мире» USB-флешку с максимальным объемом 2 ТБ.


Kingston DataTraveler Ultimate GT выпускается в двух модификациях — на 1 и 2 ТБ. Разумеется, такой USB-монстр не может быть упакован в пластиковый корпус — здесь используется особый сплав цинка.

Интересно, что флеш-накопитель поставляется с «классическим» USB-разъемом, а не USB Type-C. Так что владельцам новых компьютеров (например, последних MacBook Pro) придется обзавестись переходником.

Kingston DataTraveler Ultimate GT поступит в продажу в феврале, стоимость «мегафлешки» пока не сообщается.

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