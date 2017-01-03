Сколько памяти в вашем ноутбуке/компьютере? 512 ГБ? 1 ТБ? Компания Kingston представила «самую большую в мире» USB-флешку с максимальным объемом 2 ТБ.





Kingston DataTraveler Ultimate GT выпускается в двух модификациях — на 1 и 2 ТБ. Разумеется, такой USB-монстр не может быть упакован в пластиковый корпус — здесь используется особый сплав цинка.

Интересно, что флеш-накопитель поставляется с «классическим» USB-разъемом, а не USB Type-C. Так что владельцам новых компьютеров (например, последних MacBook Pro) придется обзавестись переходником.

Kingston DataTraveler Ultimate GT поступит в продажу в феврале, стоимость «мегафлешки» пока не сообщается.