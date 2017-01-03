﻿ Под Речицей водитель "жигулей" сбил мужчину, который ехал в метель на велосипеде. 21.by
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Под Речицей водитель "жигулей" сбил мужчину, который ехал в метель на велосипеде

04.01.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось во время метели 3 декабря, примерно в 19.45, на трассе М-10 между агрогородком Короватичи и деревней Будка Речицкого района, сообщает газета «Дняпровец».


Велосипедист ехал по дороге в сторону деревни Будка. В попутном с ним направлении в сторону Речицы двигались «жигули», водитель которых в свете фар встречного транспорта не разглядел ехавшего впереди на велосипеде мужчину и сбил его.

С различными травмами велосипедиста доставили в районную больницу.

 
 
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С различными травмами велосипедиста доставили в районную больницу.

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