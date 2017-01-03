|
Под Речицей водитель "жигулей" сбил мужчину, который ехал в метель на велосипеде
ДТП случилось во время метели 3 декабря, примерно в 19.45, на трассе М-10 между агрогородком Короватичи и деревней Будка Речицкого района, сообщает газета «
Велосипедист ехал по дороге в сторону деревни Будка. В попутном с ним направлении в сторону Речицы двигались «жигули», водитель которых в свете фар встречного транспорта не разглядел ехавшего впереди на велосипеде мужчину и сбил его.
С различными травмами велосипедиста доставили в районную больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С различными травмами велосипедиста доставили в районную больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии