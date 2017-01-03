﻿﻿ 5 компаний, которые показали, что такое по-настоящему классная реклама белья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

5 компаний, которые показали, что такое по-настоящему классная реклама белья

04.01.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Миром правят шаблоны. Мы с детства видим в журналах мод идеальных женщин и мужчин. Они красивы и безупречны... Но в реальной жизни все иначе. Предлагаем вам взглянуть примеры рекламы нижнего белья, в съемках которой участвуют обычные женщины.

ModCloth

Для рекламы купальников фирма пригласила не профессиональных моделей, а сотрудниц своей компании.





К слову, в необычном проекте приняла участие и основательница ModCloth Сьюзан Грегг Когер. Их фото похожи на кадры из обычного отпуска. Женщины, участвующие в съемке, знали, что их увидят без ретуши. Они хотели показать людям, что быть такими, какие они есть, и любить свое тело — это нормально.

Lonely

Оригинальный проект марки белья Lonely (Новая Зеландия) вызвал много позитивных откликов.




Первыми в рекламе снялись популярные актрисы из сериала «Девчонки». А теперь в ленте аккаунта можно увидеть женщин со всех уголков мира: и полных, и худых, и с растяжками, и с татуировками... Они делают снимки на природе и дома. Цель проекта проста: донести, что нижнее белье идет всем женщинам.

Naja

По задумке основательниц марки Каталины Джиралд и актрисы Джины Родригес в фотосессии Nude for All снялись женщины с разным оттенком кожи.




В этой яркой рекламе обычные женщины с разными формами и оттенками кожи представили нижнее белье в семи расцветках. Кстати, на интернет-страницах Naja часто можно увидеть фото обладательниц фирменного нижнего белья, которые очаровательны в своей естественности.

American Apparel

Фирма сейчас переживает не лучшие времена, но их рекламный ход в 2014 году запомнили многие.


Лицом марки тогда стала 60-летняя Джеки О’Шогнесси, которую заприметил за столиком в кафе агент. А слоганом рекламной кампании была фраза «Сексуальность не имеет срока годности».

Curvy Kate

Британская марка нижнего белья плюс-сайз запустила проект TheNewSexy, в котором участвовали самые разные женщины.




В числе участниц фотосессии были Джемма Фрэнаган в кресле-каталке, Карла Атертон, прошедшая превентивную мастэктомию, и 65-летняя Дженет Рук. «Мы уверены, что все женщины божественны. Белье Curvy Kate создано для клиенток с разными формами, взглядами, возрастом и способностями. Таковы и наши модели».

Aerie

Американская марка Aerie одной из первых приняла решение не ретушировать фото в рекламе.





Акцент на естественность сделал их конкурентом даже для таких гигантов, как Victoria’s Secret. А президент фирмы Дженнифер Фойл отмечает, что нет смысла ретушировать то, что и так красиво: «Пусть женщины с разными формами выбирают то, что подходит именно им!»

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам взглянуть на новую рекламу 21 века, в съемках которой участвуют обычные женщины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Режим чрезвычайного положения в Турции продлен на три месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика