Ламинат изготавливается из современного износостойкого материала. Для его укладки не требуется специальных строительных навыков, он имеет доступную стоимость и является востребованным напольным покрытием. Производители предлагают качественные изделия с характерной фактурой разреза дерева. Ламинат имеет разнообразные рисунки и представлен в различной цветовой гамме.

Классификация панелей

Как выбрать ламинат для гостиной, ванны или балкона? Выбор во многом зависит от условий, в которых будет находиться покрытие для пола. Существует 6 классов ламинированных панелей: чем выше класс, тем прочнее пол и устойчивее к физическому воздействию. В продаже распространены 4 класса.

34 класс используется, если планируются интенсивные механические воздействия на покрытие (отлично подходит для детских учреждений, больниц). В квартире прочный пол прослужит до 30 лет.

33 класс отлично подходит для офисных помещений. Пол надолго сохраняет привлекательный внешний вид.

32 класс имеет прочную структуру и в условиях повышенных нагрузок прослужит до 10 лет.

31 класс предназначен для средних нагрузок, рекомендован для укладки в спальном помещении.

Чтобы подобрать ламинированный пол, необходимо учитывать толщину, которая может быть 5, 8, 10 и 12 мм. Толщина не показатель качества и прочности, к примеру, чем тоньше ламели, тем быстрее нагревается пол в зимний период.

Как выбрать ламинат для разных комнат?

Помещения, где повышена влажность или идет постоянный поток людей в обуви, требуют к себе особого внимания. Можно комбинировать оттенки, структуру, при этом нужно учитывать, что толщина у разных фирм-изготовителей будет отличаться, что скажется на внешнем виде готового пола. Рекомендуется выбирать ламинат одной фирмы.

Жилые помещения

Гостиная, спальня, детская комната – одни из самых посещаемых мест квартиры. Выбирая ламинат, учитывайте его шумопоглощение. Идеальным будет выбор 31 и 32 класса.

Коридор

Для прихожей используется 33 или 34 класс, так как комнату часто посещают люди не разуваясь и приходится мыть пол чаще, чем в других комнатах.

Кухня или ванная

Рекомендуется выбирать влагостойкий ламинат, который обработан специальным лаком и не набухает от воздействия влаги. При этом ламели не должны быть скользкими. Есть модели, которые по своим свойствам очень схожи с керамической плиткой. Они имеют уплотнитель из каучука по периметру панели. Рекомендован класс 33 или 34.

Критерии выбора ламината

Рынок строительных материалов предлагает потребителю изобилие покрытий для пола на различный вкус и бюджет. Как выбрать ламинат? На что обращать внимания, приобретая напольное покрытие? Выбор зависит от предполагаемых нагрузок и заявленных сроков эксплуатации.

Перед тем как выбрать ламинат, уточните у консультанта в магазине или изучите сами следующие показатели выбранного варианта:

устойчивость к механическим повреждениям;

производитель;

внешняя фактура ламелей должна соответствовать общей стилистики помещения;

толщина рекомендована 0,7-0,8 см;

влагоустойчивость и реакция на воздействия влаги;

срок эксплуатации с учетом специфики помещения;

основа: качественное покрытие изготовлено на основе ХДФ;

экологические свойства продукта.

Специалисты рекомендуют покупать класс эксплуатации «с запасом», что существенно увеличит время службы напольного покрытия и презентабельный внешний вид. Цена выбранного варианта будет зависеть от класса, производителя и качественных характеристик. Чтобы выбрать подходящий ламинат, обратитесь к менеджерам компаний из каталога TAM.BY : они ответят на все интересующие вопросы и помогут совершить покупку.