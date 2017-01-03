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Как выбрать ламинат?
Ламинат изготавливается из современного износостойкого материала. Для его укладки не требуется специальных строительных навыков, он имеет доступную стоимость и является востребованным напольным покрытием. Производители предлагают качественные изделия с характерной фактурой разреза дерева.
Классификация панелей
Как выбрать ламинат для гостиной, ванны или балкона? Выбор во многом зависит от условий, в которых будет находиться покрытие для пола. Существует 6 классов ламинированных панелей: чем выше класс, тем прочнее пол и устойчивее к физическому воздействию. В продаже распространены 4 класса.
34 класс используется, если планируются интенсивные механические воздействия на покрытие (отлично подходит для детских учреждений, больниц). В квартире прочный пол прослужит до 30 лет.
33 класс отлично подходит для офисных помещений. Пол надолго сохраняет привлекательный внешний вид.
32 класс имеет прочную структуру и в условиях повышенных нагрузок прослужит до 10 лет.
31 класс предназначен для средних нагрузок, рекомендован для укладки в спальном помещении.
Чтобы подобрать ламинированный пол, необходимо учитывать толщину, которая может быть 5, 8, 10 и 12 мм. Толщина не показатель качества и прочности, к примеру, чем тоньше ламели, тем быстрее нагревается пол в зимний период.
Как выбрать ламинат для разных комнат?
Помещения, где повышена влажность или идет постоянный поток людей в обуви, требуют к себе особого внимания. Можно комбинировать оттенки, структуру, при этом нужно учитывать, что толщина у разных фирм-изготовителей будет отличаться, что скажется на внешнем виде готового пола. Рекомендуется выбирать ламинат одной фирмы.
Жилые помещения
Гостиная, спальня, детская комната – одни из самых посещаемых мест квартиры. Выбирая ламинат, учитывайте его шумопоглощение. Идеальным будет выбор 31 и 32 класса.
Коридор
Для прихожей используется 33 или 34 класс, так как комнату часто посещают люди не разуваясь и приходится мыть пол чаще, чем в других комнатах.
Кухня или ванная
Рекомендуется выбирать влагостойкий ламинат, который обработан специальным лаком и не набухает от воздействия влаги. При этом ламели не должны быть скользкими. Есть модели, которые по своим свойствам очень схожи с керамической плиткой. Они имеют уплотнитель из каучука по периметру панели. Рекомендован класс 33 или 34.
Критерии выбора ламината
Рынок строительных материалов предлагает потребителю изобилие покрытий для пола на различный вкус и бюджет. Как выбрать ламинат? На что обращать внимания, приобретая напольное покрытие? Выбор зависит от предполагаемых нагрузок и заявленных сроков эксплуатации.
Перед тем как выбрать ламинат, уточните у консультанта в магазине или изучите сами следующие показатели выбранного варианта:
Специалисты рекомендуют покупать класс эксплуатации «с запасом», что существенно увеличит время службы напольного покрытия и презентабельный внешний вид. Цена выбранного варианта будет зависеть от класса, производителя и качественных характеристик. Чтобы выбрать подходящий ламинат, обратитесь к менеджерам компаний из каталога
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Ламинат изготавливается из современного износостойкого материала. Для его укладки не требуется специальных строительных навыков, он имеет доступную стоимость и...
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