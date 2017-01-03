Мороз, снегопад, гололед, сугробы на дорогах — сезонные явления, оказывающие дополнительные нагрузки на стабильную работу машины. Один из показателей готовности автомобиля к зимнему сезону — соответствие выбранных и используемых жидкостей. Масло должно иметь маркировочный индекс не выше 10W, что гарантирует легкий ход, быстрый старт в морозную погоду и надежную смазку деталей с момента запуска двигателя.

Проверка системы охлаждения

Охлаждающие вещества — тосол и антифриз — должны иметь соответствующую концентрацию с водой, чтобы, в конечном итоге, смесь не замерзла.

Проверяя систему охлаждения, вы должны протестировать печку. Если антифриз подтекает, проблему нужно срочно устранить — вдыхать токсичное вещество небезопасно. Замена охлаждающей жидкости должна соответствовать сезону, чтобы ночные морозы утром не преподнесли неожиданный сюрприз.

Добавьте в бачок стекольного омывателя «зимний» вариант жидкости: «летний» состав может замерзнуть, и вы останетесь без чистых стекол в снегопад до полного размерзания вещества. После проверки поставьте заслонки радиатора на положение «зима».

Обязательно уточните в сервисном центре, в какое время и как часто необходима замена охлаждающей жидкости. Перед зимним сезоном досконально изучите шланги, патрубки, трубки на наличие трещин либо износа.

В каких случаях требуется менять охлаждающую жидкость?

Замена охлаждающей жидкости актуальна в любой сезон: в жару часто можно увидеть на обочине авто с клубами пара из-под капота. Причиной проблемы является засорение радиатора. В холода запотевшие окна мешают видимости. Виной сбоев в работе машины является жидкость, которая загрязняет систему охлаждения.

Замена охлаждающей жидкости может быть плановой: в период подготовки авто к зимним холодам. Досрочная замена необходима, если происходит попадание в систему выхлопных газов.

В каких случаях требуется менять охлаждающее вещество:

внутри расширительного бака появилась желеобразная пленка;

в морозную погоду, до -15°С, антифриз приобретает вязкое состояние и в емкости появляется осадок;

радиаторный вентилятор запускается чаще, чем обычно;

после осуществления любых ремонтно-восстановительных работ на запчастях охладительной системы.

Антифриз оберегает мотор от разрушения, от замерзания в мороз и от перегрева в жару. Оптимальное соотношение воды и антифриза в радиаторе должно быть равным, что позволит даже при температуре до -40°С не замерзнуть жидкости. Авто должно быть подготовлено к зиме: любые мелкие недочеты и неисправности могут обернуться большими проблемами или серьезным ремонтом.

Рекомендации: уход за машиной зимой

Учитывая советы, в морозную погоду даже начинающий автолюбитель будет чувствовать себя комфортно. Перед стартом, прогревайте двигатель. Начинать движение следует на низкой скорости, что даст возможность прогреться жидкости. Если вы планируете продолжительную стоянку, реже используйте ручной тормоз: тем самым вы исключите примерзание тормозных колодок. Не желательно включать в салоне резкий обогрев, струя воздуха может стать причиной трещины на стекле. Не забывайте, что нельзя мыть машину горячей водой в морозную погоду. После мытья машины необходимо обдуть сжатым воздухом поверхность, чтобы удалить влагу.

Если вовремя не подготовить автомобиль к холодам, вы рискуете стать клиентом СТО раньше времени!

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