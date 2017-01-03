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СКА, которую одолели минчане, является лидером в турнирной таблице Западной конференции и объединенной таблицы чемпионата.

Встреча команд оконилась сос счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3). В течение матча белорусы выигрывали с разрывом в пять шайб, однако в конце концов позволили сопернику сократить отставание до минимальной одной шайбы.

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице. Минское "Динамо" с 76 очками - 5-е место в Западной конференции. Следующая игра минчан состоится 5 января – команда примет на своей площадке клуб "Северсталь".