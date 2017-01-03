С 1 января этого года белорусы, которые живут в частных домах и отапливают их с помощью электрокотлов, будут платить за электричество меньше. Это предусмотрено постановлением Совмина, которое установило новые тарифы на «коммуналку».

И если для большинства белорусов услуги ЖКХ стали дороже, то в частных домах с электрокотлами на электричестве можно будет чуть сэкономить.

Тарифы на электричество для граждан, у которых по месту жительства установлены электрокотлы, снижены «для стимулирования использования населением электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения», — уточняет « СБ. Беларусь Сегодня ».

Речь идет о дифференцированных тарифах на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт.

Теперь в период минимальных нагрузок — с 23.00 до 6.00 — тариф составит 0,0831 рубля

за 1 кВт. ч (понижающий коэффициент 0,7), в остальное время суток — 0,1544 рубля

за 1 кВт. ч (понижающий коэффициент 0,43).