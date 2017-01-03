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Электричество в частных домах с электрокотлами подешевело
С 1 января этого года белорусы, которые живут в частных домах и отапливают их с помощью электрокотлов,
И если для большинства белорусов услуги ЖКХ стали дороже, то в частных домах с электрокотлами на электричестве можно будет чуть сэкономить.
Тарифы на электричество для граждан, у которых по месту жительства установлены электрокотлы, снижены «для стимулирования использования населением электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения», — уточняет «
Речь идет о дифференцированных тарифах на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт.
Теперь в период минимальных нагрузок — с 23.00 до 6.00 — тариф составит 0,0831 рубля
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Тарифы на электричество для граждан, у которых по месту жительства установлены электрокотлы, снижены "для стимулирования использования населением электрической...
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