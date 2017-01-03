Обои — это основной интерьерный фон, создающий стилистику помещения, способный подчеркнуть вкус и предпочтения владельца квартиры. С помощью искусно подобранных рисунков и оттенков можно регулировать размер комнаты, скрыть недостатки планировки и создать соответствующее настроение. Как выбрать обои ? На что обращать внимание? Что учитывать, выбирая качество и вид обоев?

Умелое сокрытие дефектов

Неровные стены, шероховатость поверхности безупречно скроют варианты, имеющие рельефную текстуру или объемный рисунок. Визуально подчеркнут изъяны тонкие, глянцевые обои с геометрически правильным рисунком. Если в комнате есть выступы и балки, подбирайте пестрый рисунок, он отвлечет внимание от бросающихся в глаза особенностей.

Заряжающие позитивом и положительной энергетикой оттенки

Выбор цвета стен важнее, чем выбор рисунка или фактуры. Окружающие цвета способны как успокаивать, так и сеять негатив и беспокойство. Яркие крупные рисунки со временем надоедают, а дети в полумраке могут иначе воспринимать нарисованные контуры цветка. Южные, насыщенные солнечным светом комнаты, станут уютными, если вы подберете холодные или темные тона (серебро, бордо, оливковый). Северные комнаты «обогреют» теплые цвета: молочный, персиковый, абрикосовый. Учитывайте площадь и размер помещения: желто-красные уменьшают пространство, сине-зеленые — увеличивают. Сочетайте свои вкусовые предпочтения с практичной стороной выбора.

Идеальное сочетание обоев с мебелью

Выигрышно смотрится гармония мебели и заднего фона. Поиграйте с сочетанием орнамента и обивки, для этого в магазине можно купить образцы настенного декора. Как выбрать обои, дополняющие мебель известных брендов, можно посмотреть в каталоге, представленном фирмой-производителем. В небольшом помещении можно сочетать светлые и темные цвета, используя несколько вариантов, которые будут красиво смотреться и заменят недостающую мебель. При этом наклеенная композиция может стать самостоятельным элементом интерьера.

Практичность и презентабельный внешний вид

Если в семье есть дети или домашние животные, используйте виды обоев, которые можно помыть или почистить: винил или жидкая целлюлозная основа. Не выгорающие варианты применяйте в комнатах с прямым попаданием солнечных лучей на стены.

Как выбрать обои: полезные советы

Огромный выбор и разнообразие фактур ставит в тупик потребителя, но, если вы прислушаетесь к советам, выбрать идеальный вариант не составит труда.

Продольный рисунок зрительно увеличит комнаты.

Поперечный орнамент зрительно расширит квартиру.

В помещении высокие потолки? Подбирайте вариант с крупным рисунком.

На глянцевых обоях с мелким рисунком будут хорошо смотреться картины или панно.

Покупайте рулоны от одного производителя и из одной партии, чтобы исключить нестыковку на швах и разницу в оттенках.

Не приобретайте рулоны в непрозрачной упаковке.

При выборе обоев руководствуйтесь личными ощущениями, но учитывайте объективные факторы: размер квартиры, состояние стен, мебель и общую стилистику. Если вы отказались от услуг профессионалов, планируете сами сделать косметический ремонт, но опыта работы не имеете, выбирайте простые рисунки или однотонные обои. Замысловатые узоры вам сложно будет подогнать. Магазины из каталога TAM.BY порадуют вас широким ассортиментом обоев и разнообразием фактур.

Экспериментируйте и делайте свой дом по-настоящему уютным и комфортным!