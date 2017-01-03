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В Гродно родители с плакатом стоят на улице. Они ищут свидетелей аварии, в которой погиб их сын

04.01.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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В Гродно многие видели пожилых мужчину и женщину, стоящих на улице с плакатом. На нем большими буквами написано, что они ищут свидетелей аварии, в которой погиб их сын. Несмотря на то что ДТП произошло на оживленном перекрестке еще летом, очевидцев родители ищут до сих пор. Для них важно, чтобы в расследовании не были упущены детали произошедшего.


Трагедия одной гродненской семьи вместилась в несколько строчек сводок ГАИ:

«ДТП произошло на перекрестке Индурское шоссе — Кабяка. 22-летняя девушка за рулем "мерседеса" ехала со стороны Южного рынка и поворачивала налево. Скутерист двигался с кольца Славинского-Победы прямо, когда ему не уступил дорогу автомобиль. 32-летний водитель скутера был в шлеме, однако от полученных травм он скончался на месте аварии».

Авария случилась 3 июня, в 10.37 утра. На перекрестке, где произошло столкновение, всегда много пешеходов и машин. Однако, как оказалось, найти свидетелей не так уж просто.

— Уже полгода мы ищем тех, кто видел аварию, а толку нет, — говорит отец погибшего скутериста Петр Михайлович Езерский.

Его сыну — тоже Петру — было всего 32 года. По словам отца, молодой человек всегда очень аккуратно вел себя на дороге. Он с 16 лет ездил на скутере, потом выучился на водителя автомобиля.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Он сам меня учил водить, — вспоминает Петр Михайлович. В то утро Петр-младший решил съездить на рынок. Сказал отцу, что на скутере будет быстрее. Однако до рынка парень так и не доехал.

— Знаете, очень обидно, толковый ведь был парень. Работал электросварщиком, нам помогал, сына маленького воспитывал, жена у него осталась. На работе его хвалили. Очень нам его не хватает. И хочется, чтобы все скорее разрешилось, ведь от этой неопределенности мы мучаемся, — говорит мужчина.

На переходе о трагедии напоминает лишь траурный венок, привязанный к одному из столбов.

— Сразу после аварии на перекрестке сгрудилось много машин. Образовалась пробка. И один из водителей, как нам потом рассказывали, оставил свой номер мобильного телефона. У него, как он говорил, была запись аварии на регистратор. Но в деле нет этого видео. Наверное, в суматохе сотрудникам ГАИ так и не передали ценную информацию, — говорит отец погибшего парня.











Пережившим трагедию пожилым людям очень важно найти владельца регистратора или же кого-то, кто был свидетелем происшествия. Родители не хотят, чтобы в расследовании были упущены какие-то важные подробности, которые повлияют на ход дела. Вот почему через какое-то время после аварии в отчаянии они с плакатом стали выходить на улицы города.

— То моя жена стоит с ним, то я. Выходим по выходным на рынок «Южный», там много людей ходит. Может быть, кто-то вспомнит, что был свидетелем аварии. Иногда здесь стоим — на перекрестке, — говорит Петр Михайлович.

Мужчина замерзшими руками держит бумажный плакат и портрет сына. Прохожие оборачиваются, читают написанное, качают головами и проходят мимо. Правда, по словам отца погибшего парня, один человек все-таки откликнулся, но аварию он видел издалека и не во всех подробностях.

 — Я еще здесь немного постою, может, кто-то найдется, — говорит на прощанье мужчина.

На данный момент дело еще находится на стадии расследования. Детали в следственном комитете не разглашаются:

— Дело находится в производстве. Расследование продолжается, — сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария, в которой погиб молодой человек, произошла утром 3 июня 2016 года. Несмотря на то, что трагедия случилась на оживленном перекрестке одного из микрорайонов...

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