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Самый "пиратский" фильм года: СМИ назвали фильм, который скачивали чаще всего в 2016 году
Лидером по скачиванию с пиратских торрентов в 2016 году стал «Дэдпул»,
Также в рейтинге присутствуют такие фильмы, как «Звездные войны: Пробуждение силы» и обе части «Дня независимости».
Кстати, по данным «Яндекса», белорусы в 2016 году больше всего смотрели онлайн российскую караоке-комедию «Самый лучший день».
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"Дэдпул" стал самым скачиваемым в мире фильмом с пиратских торрентов в 2016 году
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