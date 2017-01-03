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Самый "пиратский" фильм года: СМИ назвали фильм, который скачивали чаще всего в 2016 году

04.01.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Лидером по скачиванию с пиратских торрентов в 2016 году стал «Дэдпул», сообщает Time. На втором и третьем месте расположились соответственно «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Первый мститель: Противостояние».


Также в рейтинге присутствуют такие фильмы, как «Звездные войны: Пробуждение силы» и обе части «Дня независимости».

Кстати, по данным «Яндекса», белорусы в 2016 году больше всего смотрели онлайн российскую караоке-комедию «Самый лучший день».

 
 
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"Дэдпул" стал самым скачиваемым в мире фильмом с пиратских торрентов в 2016 году

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