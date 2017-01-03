Лидером по скачиванию с пиратских торрентов в 2016 году стал «Дэдпул», сообщает Time. На втором и третьем месте расположились соответственно «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Первый мститель: Противостояние».





Также в рейтинге присутствуют такие фильмы, как «Звездные войны: Пробуждение силы» и обе части «Дня независимости».

Кстати, по данным «Яндекса», белорусы в 2016 году больше всего смотрели онлайн российскую караоке-комедию «Самый лучший день».