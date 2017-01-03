Отжил свой век или просто не выдержал нагрузку? В Гродно выясняют причины обрушения балкона в многоэтажке. Конструкция упала ночью, повезло, что никто не пострадал. Разве что душевное равновесие хозяев квартиры, которые сейчас гадают, за чей счет будет производиться восстановление балкона.

«Проснулась невестка, пришла сюда, смотрит, говорит: «У нас балкона нет». Я говорю: «Как балкона нет?», — рассказывает жительница Гродно Татьяна Ведмидь.

Вряд ли такой сюрприз ожидали жители этой многоэтажки. И уж точно они не собиралась в праздник по итальянской традиции избавляться от старых вещей.

«Он не был у нас нагружен, там не было, не стояло три слона, как я говорю. Там ничего не было тяжело для того, чтобы оно обвалилось от этой тяжести», — говорит невестка Татьяны Ирина Ведмидь.

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Пока экспертиза не даст заключение, вопрос компенсации остается открытым. Жильцы дома настаивают: во всем виноваты строители.

Здание, конечно, не старое — 1989 года постройки. Но нет уже той организации, которая его строила.

— На первом этаже балкон будет пристраиваться. Тем более там первый этаж, не надо даже большого проекта, — поясняет Марьян Жук, директор УЖРЭП Октябрьского района города Гродно.

Не потребовалось большого проекта и в Могилеве. Три года назад в этом доме еще были обычные балконы. Но после обрушения одного из них конструкции решили спилить. Сегодня на их месте небольшие цветочницы. И хорошо, говорят местные жители. Возле старого дома страшно было ходить.

«Дворник говорит: «Если бы немножко раньше, как раз здесь подметала, то балкон мог бы упасть на меня», — рассказывает жительница Могилева Людмила Пушкарева.

«Буквально незадолго до этого, за минуту, наша коллега вышла на обед в магазин. Могла случиться трагедия», — говорит местная жительница Галина Пенина.

Обследования, косметические ремонты и предупреждения коммунальщиков не спасают ситуацию. Жильцы делают перепланировки, а в некоторых случаях ставят на балкон тяжелые диваны. И это не все.

Типичный пример захламленного балкона: старый телевизор, тумба, доски, стройматериалы — чего тут только нет. И пока жители думают, что это их личное дело, жизнь подсказывает другие примеры.





Почти четыре года назад в Слониме хлипкий балкон упал с третьего этажа вместе с хозяйкой. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

И причиной таких трагедий становятся не только нарушение правил строительства или возраст здания. Чрезвычайное происшествие может спровоцировать сверхнагрузка. За которую, к слову, можно заплатить штраф — почти 700 рублей.