﻿ На белорусском аукционе 1 рубль 1992 года продали за 105 долларов. 21.by
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На белорусском аукционе 1 рубль 1992 года продали за 105 долларов

04.01.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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С аукциона AY.BY ушел редкий лот: за один белорусский рубль 1992 года покупатель заплатил 205 рублей (примерно 105 долларов). «Зайчика» купил покупатель из России, однако, сайт «Белорусская бонистика» не исключает, что на самом деле банкнота ушла к белорусу, который просто пожелал остаться инкогнито.

Всего на лот было сделано 5 ставок.


Фото с сайта Белорусская бонистика.

Уникальность банкноты в том, что это не обычный 1 рубль 1992 года, а специальная банкнота-образец, имеющая красную диагональную надпечатку «ОБРАЗЕЦ» и нулевой номер (АА 0000000).

— Такие специальные банкноты-образцы хранятся в банках и являются подотчетными документами, — пишет сайт Белорусская бонистика. — При выводе номинала из обращения банкнота-образец должна быть возвращена в Нацбанк для уничтожения. Именно по этой причине белорусские банкноты-образцы являются очень редкими и ценными.

Специалисты говорят, что лот стоил бы еще дороже, но сохранность банкноты была не самой лучше. Нынешний аукцион был интересен тем, что это первые открытые торги, а не продажа по фиксированной цене.

Сейчас на торги выставлена еще одна банкнота-образец, но уже 50 копеек 1992 года (текущая ставка 130 рублей, до окончания торгов 21 день).

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Это специальная банкнота-образец, имеющая красную диагональную надпечатку "ОБРАЗЕЦ" и нулевой номер (АА 0000000). Как известно, на ней изображен знаменитый "зайчик".

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