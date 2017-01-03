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На белорусском аукционе 1 рубль 1992 года продали за 105 долларов
С аукциона AY.BY ушел редкий лот: за один белорусский рубль 1992 года покупатель заплатил 205 рублей (примерно 105 долларов). «Зайчика» купил покупатель из России, однако, сайт «
Всего на лот было сделано 5 ставок.
Уникальность банкноты в том, что это не обычный 1 рубль 1992 года, а специальная банкнота-образец, имеющая красную диагональную надпечатку «ОБРАЗЕЦ» и нулевой номер (АА 0000000).
— Такие специальные банкноты-образцы хранятся в банках и являются подотчетными документами, — пишет сайт Белорусская бонистика. — При выводе номинала из обращения банкнота-образец должна быть возвращена в Нацбанк для уничтожения. Именно по этой причине белорусские банкноты-образцы являются очень редкими и ценными.
Специалисты говорят, что лот стоил бы еще дороже, но сохранность банкноты была не самой лучше. Нынешний аукцион был интересен тем, что это первые открытые торги, а не продажа по фиксированной цене.
Сейчас на торги выставлена еще одна
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Это специальная банкнота-образец, имеющая красную диагональную надпечатку "ОБРАЗЕЦ" и нулевой номер (АА 0000000). Как известно, на ней изображен знаменитый "зайчик".
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