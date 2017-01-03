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В чем мать родила: ГАИ Витебска о том, как задерживали голого водителя

04.01.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Задержание обнаженного водителя, врезавшегося в остановку, попало в объектив видеорегистратора. Как сообщили в витебском УВД, дорожно-транспортное происшествие произошло в Витебске по улице Зеленогурская. Пострадавших удалось избежать.

В чем мать родила: ГАИ Витебска о том, как задерживали голого водителя
© ЧП Беларусь | ДТП Беларусь
Видео задержания обнаженного водителя в Витебске появилось в интернете

Подробности необычного задержания голого водителя в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Виталий Супраненко.

"Очевидцы происшествия остановили автомобиль скорой помощи, который проезжал мимо, а также вызвали наряд ГАИ. Когда сотрудники  милиции прибыли, водитель "Форда" вышел из "скорой" без одежды. Был ли он в таком виде за рулем, пока не известно", — сообщил Виталий Супраненко.

Собеседник Sputnik уточнил, что одежда виновника аварии обнаружена на улице. 28-летний житель Витебска задержан. По факту ДТП проводится проверка. Был мужчина в состоянии опьянения, станет ясно после завершения экспертиз.

Комментарий инспектора отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Виталия Супраненко о задержании в Витебске голого виновника ДТП слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, во время задержания виновник аварии был совершенно голым.

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