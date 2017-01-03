В канун Нового года сразу 9 гектаров земли знаменитой вулканической дельты острова Гавайи под названием Камокуна ушли под воду, вызвав огромные волны. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает Science Alert.

Поверхность Камокуны образуется во время извержения вулкана Килауэа, когда лава встречает Тихий океан и быстро остывает. Дельта Камокуна — популярное туристическое место. Черная скала, имеет причудливые формы благодаря нестабильному лавовому потоку.

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Ранее площадь Камокуна составляла всего 10,5 га, таким образом большая часть дельты теперь потеряна в океане, в том числе обзорная туристическая платформа. К счастью, из-за сильного извержения она была закрыта, и поэтому никто не пострадал.

Вулкан Килауэа стабильно извергается с 1983 года, но новая земля, образованная в процессе охлаждения лавы океаном, построена на неустойчивом песке, что делает ее легко подверженной разрушению. Однако исчезновение такой большой части дельты в течение нескольких часов является большой редкостью.

Сообщается, что в результате инцидента чуть не погибли 5 туристов, подошедших слишком близко к опасной зоне и проигнорировавших предупреждение местной полиции. К счастью, их все же удалось эвакуировать оттуда буквально за несколько минут до обрушения.