﻿ Герасименя принимает заявки на проведение бесплатных мастер-классов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Герасименя принимает заявки на проведение бесплатных мастер-классов

04.01.2017 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в фейсбуке.


Фото: facebook.com/aleksandra.herasimenia

Александра Герасименя готова проводить мастер-классы с 8 по 12 января. Делать заявки можно в комментариях на странице в фейсбуке.

Там же в комментариях двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2012 и бронзовая медалистка Игр-2016 уточнила, что мастер-классы — бесплатные.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Какие фильмы минчане чаще всего смотрели в кинотеатрах и онлайн в 2016 году. Инфографика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика