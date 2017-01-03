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Герасименя принимает заявки на проведение бесплатных мастер-классов
Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию. Об этом спортсменка сообщила на своей
Александра Герасименя готова проводить мастер-классы с 8 по 12 января. Делать заявки можно в комментариях на странице в фейсбуке.
Там же в комментариях двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2012 и бронзовая медалистка Игр-2016 уточнила, что мастер-классы — бесплатные.
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Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию.
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