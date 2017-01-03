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Какие фильмы минчане чаще всего смотрели в кинотеатрах и онлайн в 2016 году. Инфографика
Что минчане смотрят онлайн, а на что идут в кино? AFISHA.TUT.BY попросила у «Яндекса» из всех фильмов, что вышли в минский прокат в этом году, назвать 20 самых популярных, которые искали по запросам «смотреть онлайн» и «скачать». Мы также узнали самые рейтинговые фильмы по версии столичного "Киновидеопроката" и сравнили их с мировыми показателями.
Охотней всего (по данным на середину декабря) минчане шли в кинотеатр на «Варкрафт». Так, только в государственных кинотеатрах фильм посмотрело около 190 тысяч зрителей. В мировом прокате картина не вошла даже в топ-10. А вот лидером среди фильмов, которые соотечественники искали в поисковике, чтобы посмотреть онлайн, оказалась российская караоке-комедия «Самый лучший день». В топе "Киновидеопроката" ее нет.
Посмотреть мировые премьеры вы можете в
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AFISHA.TUT.BY попросила у "Яндекса" из всех фильмов, что вышли в минский прокат в этом году, назвать 20 самых популярных, которые искали по запросам "смотреть онлайн" и...
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