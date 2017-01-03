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На территории Гомельской области ГАИ ввела план "Погода"
Для обеспечения безопасности движения и стабилизации дорожной обстановки было задействовано более 200 сотрудников подразделений ГАИ области и 76 единиц служебного транспорта.
Дорожные и коммунальные службы за сутки использовали 223 единицы специальной техники и израсходовали почти две с половиной тонны противогололедных материалов.
За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП, в которых три человека получили различные травмы.
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За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП, в которых три человека получили различные травмы.
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