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На территории Гомельской области ГАИ ввела план "Погода"

04.01.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Для обеспечения безопасности движения и стабилизации дорожной обстановки было задействовано более 200 сотрудников подразделений ГАИ области и 76 единиц служебного транспорта.


Дорожные и коммунальные службы за сутки использовали 223 единицы специальной техники и израсходовали почти две с половиной тонны противогололедных материалов.

За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП, в которых три человека получили различные травмы.

 
 
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За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП, в которых три человека получили различные травмы.

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