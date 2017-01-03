Для обеспечения безопасности движения и стабилизации дорожной обстановки было задействовано более 200 сотрудников подразделений ГАИ области и 76 единиц служебного транспорта.





Дорожные и коммунальные службы за сутки использовали 223 единицы специальной техники и израсходовали почти две с половиной тонны противогололедных материалов.

За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП, в которых три человека получили различные травмы.