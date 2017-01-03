Белорусский гонщик Сергей Вязович занял четвертое место на втором спецучастке ралли-рейда «Дакар-2017», оставив на позиции ниже победителя прошлогоднего марафона — «летучего голландца» Жерара де Роя. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».





Второй этап гонки, несмотря на изнуряющую жару и сложную трассу, выдался крайне успешным для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея Вязовича, стартовав в двух шагах от первой десятки, сумел выбиться вперед на скоростных участках и показать четвертое время — 2 часа 40 минут. Победителем заезда и заодно лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на «Рено», которому белорусский экипаж проиграл около трех минут. В общем зачете Сергей Вязович поднялся на шестое место и отстает от самого быстрого экипажа на 4 минуты.





МАЗ Алексея Вишневского закончил второй этап на 18-м месте, потратив на прохождение спецучастка около 2 часов 52 минут и проиграв голландцу почти 15 минут. В генеральной классификации белорусский экипаж разместился на 21-й позиции, отставая от лидера гонки примерно на 20 минут.

Александр Василевский закончил ралли-заезд на 23-й строчке. Его время — свыше 2 часов 55 минут, а отставание от победителя этапа — около 18 минут. По сумме этапов мазовский экипаж занимает 22-е место, от первого места его отделяет порядка 22 минут.

— На трассе было очень жарко — где-то 45 градусов. В машинах предусмотрены кондиционеры, но у некоторых экипажей они выходят из строя, и тогда кабина может прогреваться до состояния парилки, — рассказал пилот Алексей Вишневский. — Второй спецучасток прошли ровно, без особых приключений. С самого старта взяли хороший темп. Мешали джипы, которые пылили впереди, но несколько автомобилей удалось обогнать. У некоторых экипажей нагревается двигатель, выходят из строя другие системы. Н гоночный МАЗ не подвел, так что время на спецучастке практически не потеряли.





Третий этап пройдет между двумя аргентинскими городами. Гонщиков ожидает длинный лиазон, после чего организаторы предусмотрели для грузовиков горный спецучасток протяженностью 199 км. Экипажам предстоит подняться на высоту около 5 тысяч метров над уровнем моря, а заодно пересечь русла рек и преодолеть множество других препятствий.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 лошадиных сил, которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тысяч км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.