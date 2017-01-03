﻿ В Орше ГАЗ вылетел на парковку и насмерть сбил мужчину, очищавшего свою машину от снега. 21.by
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В Орше ГАЗ вылетел на парковку и насмерть сбил мужчину, очищавшего свою машину от снега

04.01.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП, которое произошло 3 января, в 11.55, в Орше. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


—  64-летний местный житель ехал на автомобиле ГАЗ и при проезде перекрестка не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на парковку, где совершил наезд на находившегося возле своей машины и очищавшего ее от снега 43-летнего мужчину, — рассказали в ГАИ.


От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. 23-летняя пассажирка ГАЗ получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что на микроавтобусе были установлены летние шины.

 
 
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Водитель микроавтобуса при проезде перекрестка не справился с управлением. На автомобиле были установлены летние шины.

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