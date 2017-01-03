Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП, которое произошло 3 января, в 11.55, в Орше. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.





— 64-летний местный житель ехал на автомобиле ГАЗ и при проезде перекрестка не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на парковку, где совершил наезд на находившегося возле своей машины и очищавшего ее от снега 43-летнего мужчину, — рассказали в ГАИ.





От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. 23-летняя пассажирка ГАЗ получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что на микроавтобусе были установлены летние шины.