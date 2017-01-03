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По факту гибели рабочего в шахте «Беларуськалия» заведено уголовное дело

04.01.2017 11:39 — Разное | Ежедневник  
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По факту гибели рабочего в шахте «Беларуськалия» заведено уголовное дело

фото: sk.gov.by

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено в связи с гибелью рабочего 3 января.

Вечером 51-летний мужчина был смертельно ранен куском горной породы. В рамках уголовного дела правоохранители устанавливают причины происшедшего. Следователи изучают документы, которые регламентируют порядок проведения горных работ, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей. 

 
 
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Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено в связи с гибелью рабочего 3 января.

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