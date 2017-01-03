|
По факту гибели рабочего в шахте «Беларуськалия» заведено уголовное дело
04.01.2017 11:39 — Разное | Ежедневник
фото: sk.gov.by
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено в связи с гибелью рабочего 3 января.
Вечером 51-летний мужчина был смертельно ранен куском горной породы. В рамках уголовного дела правоохранители устанавливают причины происшедшего. Следователи изучают документы, которые регламентируют порядок проведения горных работ, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено в связи с гибелью рабочего 3 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии