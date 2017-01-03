Около 50 жильцов общежития № 11 по улице Крупской в Могилеве обратились в прокуратуру и горисполком с требованием разобраться с начисленной оплатой за электроэнергию.

В 20-х числах декабря 2016 года жильцы получили квитанции, по которым они израсходовали электроэнергии в среднем в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде. По словам жителя общежития координатора оргкомитета по созданию партии «БХД» Олега Аксенова, раньше в среднем за электропотребление в комнате общежития, которое принадлежит КУП ЖРЭУ Ленинского района Могилева, платили 17 рублей, сейчас нужно заплатить около 32 рублей.

Коммунальщики ничего не объясняют и говорят, что надо проверять счетчик, отмечает Аксенов.

— Почему это не было сделано раньше, неизвестно. Как выяснилось, 8 лет не проходил поверку счетчик. То есть что он там считает, в какую сторону — это никому не известно. А что такое счетчик? Это такой приборчик, который можно крутить как в одну сторону, так и в другую. Мы к нему доступа не имеем, только представитель ЖЭУ. И это уже не первый случай. Как только начинали искать правду, на следующий месяц количество потребленной электроэнергии уменьшается, — сказал общественный активист.

Он подчеркнул, что ранее люди не обращались с коллективным письмом в прокуратуру и горисполком по такому поводу, как это пришлось сделать в конце декабря. В ответе из прокуратуры сообщается, что обращение переслали в горисполком.

— Пока на этом все. Ждем от исполкома ответ, хотя в том письме, что мы высылали в прокуратуру, было указано, что в исполком оно также направлено. Это, конечно, дело прокуратуры — она имеет право дать запрос в горисполком, поэтому сейчас он должен отвечать не только нам, но и прокуратуре, — сказал активист.

По его мнению, городские власти должны создать комиссию, чтобы разобраться в вопросе, так как обращение подписали более 30 человек.

Главный инженер КУП ЖРЭУ Ленинского района Могилева Юрий Авдеев заявил БелаПАН, что предприятие будет разбираться с данным вопросом.